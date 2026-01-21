Kovland förlänger segersviten mot Ånge

Seger för Kovland med 7–4 mot Ånge

Alfred Lindholm med tre mål för Kovland

Jonathan Stenberg matchvinnare för Kovland

Kovland har haft det lätt mot Ånge i U20 region norr fortsättning herr. Och på onsdagen vann Kovland på nytt – den här gången med 7–4 (1–0, 1–3, 5–1) borta i Kastbergshallen. Det var Kovlands åttonde raka seger mot Ånge.

Kovlands tränare Villiam Callmyr tyckte så här om matchen:

– En rejäl sinuskurva! Första perioden sisådär, andra katastrofal och tredje magisk. Eloge till att vi lyfter upp nivån och vänder matchen till slut, nu ser vi fram emot derby nästa vecka.

Alfred Lindholm tremålsskytt för Kovland

Edwin Södergren gjorde 1–0 till Kovland efter bara 2.50 efter förarbete från Aaron Jakobsson och Alfred Lindholm.

I andra perioden var det i stället Ånge som hade övertaget. Laget vann perioden med 3–1 och ställningen efter två perioder var 3–2.

Kovland hade greppet över spelet i tredje perioden. Laget vann perioden med 1–5 och matchen med 7–4.

Alfred Lindholm gjorde tre mål för Kovland och spelade fram till ett mål och Vilgot Wallström stod för tre poäng, varav ett mål.

Det här betyder att Ånge ligger kvar på fjärde plats i tabellen och Kovland på tredje plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Kovlands IshF vunnit.

Nästa motstånd för Ånge är Vännäs. Lagen möts lördag 24 januari 12.30 i Vännäs Ishall. Kovland tar sig an Njurunda hemma onsdag 28 januari 19.30.

Ånge–Kovland 4–7 (0–1, 3–1, 1–5)

U20 region norr fortsättning herr, Kastbergshallen

Första perioden: 0–1 (2.50) Edwin Södergren (Aaron Jakobsson, Alfred Lindholm).

Andra perioden: 1–1 (25.02) Kristers Korbans (Rolands Ramutis), 2–1 (28.13) Tomas Holan (Vladislavs Kosinskis, Tobias Polakovic), 2–2 (32.21) Kalle Hälldin (Vilgot Wallström), 3–2 (39.39) Charlie Owén-Hooker (Artem Gunko).

Tredje perioden: 4–2 (41.06) Lucas Elfvén (Charlie Owén-Hooker), 4–3 (47.12) Vilgot Wallström (Kent Murray, Jonathan Stenberg), 4–4 (47.47) Alfred Lindholm (Aaron Jakobsson), 4–5 (49.57) Jonathan Stenberg (Anton Svelander, Vilgot Wallström), 4–6 (51.30) Alfred Lindholm, 4–7 (54.45) Alfred Lindholm (Axel Johannesson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ånge: 3-1-1

Kovland: 3-1-1

Nästa match:

Ånge: Vännäs HC, borta, 24 januari 12.30

Kovland: Njurunda SK, hemma, 28 januari 19.30