Köping IF 1 knep segern i målmässigt jämn match mot Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF

Köping IF 1 segrade – 4–3 mot Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF

Köping IF 1:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Malte Bergqvist avgjorde för Köping IF 1

Det blev en uddamålsseger för Köping IF 1 i matchen mot Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF i U18 division 1 västra C herr på onsdagen. Laget vann med 4–3 (1–0, 2–2, 1–1) borta i Råsshallen.

Det var bortaseger nummer sex i rad för Köping IF 1.

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF–Köping IF 1 – mål för mål

Leon Åkerström gjorde 1–0 till Köping IF 1 efter 11.55 assisterad av Malte Bergqvist och Axel Lönnqvist.

Elliot Krantz och William Stenius gjorde att Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF vände till underläget till ledning med 2–1.

Därefter fixade Köping IF 1:s William Svensson och Kian Lilja att laget vände underläge till ledning med 2–3.

13.16 in i tredje perioden nätade Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF:s Mio Eriksson och kvitterade.

15.50 in i perioden fick Malte Bergqvist utdelning och avgjorde matchen. 3–4-målet blev matchens sista.

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF har två vinster och tre förluster och 16–32 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Köping IF 1 har fyra vinster och en förlust och 30–16 i målskillnad.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF på sjätte plats och Köping IF 1 på andra plats.

När lagen senast möttes vann Köping IF:1 med 7–2.

I nästa match möter Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF Eskilstuna Linden 2 borta på fredag 12 december 19.00. Köping IF 1 möter Eskilstuna Linden 2 lördag 13 december 15.00 hemma.

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF–Köping IF 1 3–4 (0–1, 2–2, 1–1)

U18 division 1 västra C herr, Råsshallen

Första perioden: 0–1 (11.55) Leon Åkerström (Malte Bergqvist, Axel Lönnqvist).

Andra perioden: 1–1 (27.56) Elliot Krantz, 2–1 (29.46) William Stenius (Liam Ejdre, Alvin Carlberg), 2–2 (30.00) William Svensson (Kian Lilja, Liam Norgren), 2–3 (38.06) Kian Lilja (William Svensson).

Tredje perioden: 3–3 (53.16) Mio Eriksson, 3–4 (55.50) Malte Bergqvist.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF: 2-0-3

Köping IF 1: 4-0-1

Nästa match:

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF: Eskilstuna Linden:2, borta, 12 december 19.00

Köping IF 1: Eskilstuna Linden:2, hemma, 13 december 15.00