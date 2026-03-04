Knapp seger för Väsby på bortaplan mot Haninge Anchors HC U18

Det blev seger för bortalaget Väsby i matchen mot Haninge Anchors HC U18 i Torvalla Ishall. Laget vann onsdagens match i U18 allettan östra fortsättningsserie med 3–2 (2–0, 1–1, 0–1).

Vallentuna nästa för Väsby

Isac Vikström gjorde 1–0 till Väsby efter bara 35 sekunder. 0–2 kom efter 10.02 när Isac Vikström återigen slog till efter pass från Vincent Edlund – Ahl och Philip Israelsson.

Haninge Anchors HC U18 reducerade till 1–2 redan efter efter 1.08 i andra perioden genom Simon Alex Lilge. Efter 2.24 i andra perioden nätade Isac Vikström på nytt på pass av Vincent Edlund – Ahl och Philip Israelsson och gjorde 1–3.

Algot Wikner reducerade för Haninge Anchors HC U18 tidigt i tredje perioden på pass av Teus Folin Lian och Alexander Listam. Men mer än så orkade Haninge Anchors HC U18 inte med.

Med en omgång kvar är Haninge Anchors HC U18 sist i serien medan Väsby är på sjätte plats.

När lagen senast möttes vann Väsby med 5–1.

Haninge Anchors HC U18 tar sig an Tierps HK U18 i nästa match borta söndag 8 mars 16.00. Väsby möter samma dag 18.45 Vallentuna hemma.

Haninge Anchors HC U18–Väsby 2–3 (0–2, 1–1, 1–0)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Torvalla Ishall

Första perioden: 0–1 (0.35) Isac Vikström, 0–2 (10.02) Isac Vikström (Vincent Edlund – Ahl, Philip Israelsson).

Andra perioden: 1–2 (21.08) Simon Alex Lilge, 1–3 (22.24) Isac Vikström (Vincent Edlund – Ahl, Philip Israelsson).

Tredje perioden: 2–3 (41.58) Algot Wikner (Teus Folin Lian, Alexander Listam).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Haninge Anchors HC U18: 1-0-4

Väsby: 2-0-3

Nästa match:

Haninge Anchors HC U18: Tierps HK, borta, 8 mars 16.00

Väsby: Vallentuna Hockey, hemma, 8 mars 18.45