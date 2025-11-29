Knapp seger för Nashville på bortaplan mot Chicago

Seger för Nashville med 4–3 mot Chicago

Ryan O’Reilly avgjorde för Nashville

Andra raka segern för Nashville

Bortalaget Nashville vann matchen mot Chicago i NHL. Resultatet i lördagens match i United Center blev 4–3 (0–1, 3–1, 1–1).

Chicago–Nashville – mål för mål

Chicago tog ledningen efter 19 minuter genom Ryan Donato med assist av Sam Rinzel och André Burakovsky.

Därefter fixade Nashvilles Steven Stamkos och Matthew Wood att laget vände underläge till ledning med 1–2.

Chicago kvitterade till 2–2 genom Ryan Greene i andra perioden.

Nashville tog ledningen på nytt genom Luke Evangelista efter 16.20.

7.15 in i tredje perioden nätade Nashvilles Ryan O’Reilly framspelad av Luke Evangelista och Nick Perbix och ökade ledningen.

10.24 in i perioden slog Teuvo Teraväinen till på pass av Wyatt Kaiser och Frank Nazar och reducerade. Men mer än så orkade Chicago inte med.

Chicago har fem förluster och 11–21 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nashville har två vinster och tre förluster och 13–21 i målskillnad. Det här var Chicagos tionde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Nashvilles femte uddamålsseger.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 30 november. Då möter Chicago Anaheim Ducks i United Center 21.30. Nashville tar sig an Winnipeg hemma 01.00.

Chicago–Nashville 3–4 (1–0, 1–3, 1–1)

NHL, United Center

Första perioden: 1–0 (19.05) Ryan Donato (Sam Rinzel, André Burakovsky).

Andra perioden: 1–1 (21.46) Matthew Wood, 1–2 (27.18) Steven Stamkos, 2–2 (35.14) Ryan Greene (Oliver Moore), 2–3 (36.20) Luke Evangelista (Steven Stamkos, Ryan O’Reilly).

Tredje perioden: 2–4 (47.15) Ryan O’Reilly (Luke Evangelista, Nick Perbix), 3–4 (50.24) Teuvo Teraväinen (Wyatt Kaiser, Frank Nazar).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Chicago: 0-1-4

Nashville: 2-0-3

Nästa match:

Chicago: Anaheim Ducks, hemma, 30 november

Nashville: Winnipeg Jets, hemma, 30 november