Klar seger för Hammarby IF U18 – vann med 7–2 mot IFK Tumba IK 2

Hammarby IF U18 vann med 7–2 mot IFK Tumba IK 2

Adam Östensson avgjorde för Hammarby IF U18

IFK Tumba IK 2:s andra raka förlust

Det blev en klar seger för Hammarby IF U18 mot IFK Tumba IK 2 borta i U18 division 1 östra A fortsättningsserie. Matchen slutade 2–7 (2–4, 0–3, 0–0).

Spånga nästa för Hammarby IF U18

Hammarby IF U18 dominerade i första perioden. Laget vann perioden med 4–2.

Även i andra perioden var det Hammarby IF U18 som var starkast och gick från 2–4 till 2–7 genom mål av Lucas Mcgregor, Love Erkendal och Ludvig Gustavsson.

I tredje perioden höll Hammarby IF U18 i sin 7–2-ledning och vann.

Ludvig Gustavsson gjorde ett mål för Hammarby IF U18 och spelade dessutom fram till två mål och Sven-Lennon Urbano Hällgren stod för tre poäng, varav två mål.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Hammarby IF har tagit två segrar före den här matchen. IFK Tumba IK 2 vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Söndag 8 mars spelar IFK Tumba IK 2 borta mot Åker/Strängnäs HC 12.15 och Hammarby IF U18 mot Spånga hemma 17.30 i Kärrtorps IP.

IFK Tumba IK 2–Hammarby IF U18 2–7 (2–4, 0–3, 0–0)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Ishuset

Första perioden: 1–0 (2.38) Kevin Kostian (Jacob Gruvberger), 1–1 (4.18) Adam Östensson, 1–2 (8.26) Sven-Lennon Urbano Hällgren (Ludvig Gustavsson), 2–2 (10.16) Carl Westergren (Bobo Thorsson, Jacob Gruvberger), 2–3 (17.04) Adam Östensson (Lucas Mcgregor), 2–4 (18.47) Sven-Lennon Urbano Hällgren (Ludvig Gustavsson).

Andra perioden: 2–5 (26.27) Lucas Mcgregor (Alexander Nylander), 2–6 (29.13) Love Erkendal (Pontus Elfström, Liam Breander Sandholm), 2–7 (38.59) Ludvig Gustavsson (Axel Snöfors, Sven-Lennon Urbano Hällgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IFK Tumba IK 2: 3-0-2

Hammarby IF U18: 3-0-2

Nästa match:

IFK Tumba IK 2: Åker/Strängnäs HC, borta, 8 mars 12.15

Hammarby IF U18: Spånga IS IK 1, hemma, 8 mars 17.30