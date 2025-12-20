Kirunas fina svit fortsätter mot Kovland

Seger för Kiruna med 5–4 efter förlängning

Vilmer Hagström tvåmålsskytt för Kiruna

Andra raka segern för Kiruna

Tre raka segrar hade Kiruna mot just Kovland i U20 region norr fortsättning herr inför lördagens match. Och på lördagen segrade Kiruna på nytt – den här gången med hela 5–4 (2–0, 1–4, 1–0, 1–0) efter förlängning hemma i Lombiahallen.

Vilmer Hagström slog till 4.12 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 5–4-mål.

Vilmer Hagström med två mål för Kiruna

Kiruna tog ledningen efter 12.22 genom Vilmer Hagström på pass av Herman Keskitalo och Scott Paulsson.

2–0 kom efter 12.54 när Tage Carlsten fick träff på passning från William Jakobsson och Elis Gunillasson.

I andra perioden var det i stället Kovland som hade övertaget. Laget vann perioden med 1–4 och ställningen efter två perioder var 3–4.

Kiruna kvitterade till 4–4 med 1.10 kvar att spela genom Scott Paulsson efter förarbete från Wilgot Älvero.

Stor matchhjälte för Kiruna 4.12 in i förlängningen blev Vilmer Hagström med det avgörande målet i förlängningen.

Scott Paulsson gjorde ett mål för Kiruna och spelade dessutom fram till två mål.

Kiruna har nu sju poäng efter fyra spelade matcher medan Kovland har tio poäng efter fem matcher.

Lagen spelar mot varandra igen den 7 februari i FD Maskin Arena.

Nästa motstånd för Kiruna är SK Lejon. Lagen möts lördag 10 januari 18.00 i Lombiahallen. Kovland tar sig an Brooklyn borta söndag 21 december 12.50.

Kiruna–Kovland 5–4 (2–0, 1–4, 1–0, 1–0)

U20 region norr fortsättning herr, Lombiahallen

Första perioden: 1–0 (12.22) Vilmer Hagström (Herman Keskitalo, Scott Paulsson), 2–0 (12.54) Tage Carlsten (William Jakobsson, Elis Gunillasson).

Andra perioden: 2–1 (20.54) Vilgot Wallström (Neo Persson, Elton Nyström), 3–1 (29.51) Million Glad Ahlzén (Viggo Mämmi, Alvin Zakrisson), 3–2 (34.40) Elis Walldén, 3–3 (35.25) Kent Murray (Alfred Dahlin), 3–4 (39.59) Alfred Dahlin (Axel Johannesson, Elis Walldén).

Tredje perioden: 4–4 (58.50) Scott Paulsson (Wilgot Älvero).

Förlängning: 5–4 (64.12) Vilmer Hagström (Scott Paulsson, Herman Keskitalo).

Nästa match:

Kiruna: SK Lejon, hemma, 10 januari 18.00

Kovland: Brooklyn Tigers HF, borta, 21 december 12.50