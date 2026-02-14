Kiruna vann mot Ånge efter Scott Paulssons två mål

Kiruna vann med 5–2 mot Ånge

Scott Paulsson gjorde två mål för Kiruna

Viggo Mämmi matchvinnare för Kiruna

Det blev Kiruna som gick segrande ur mötet med Ånge i U20 region norr fortsättning herr på hemmaplan, med 5–2 (1–1, 1–0, 3–1).

– Vi kontrollerar matchen och får utdelning i sista perioden, mycket nöjd med dagens insats, kommenterade Kirunas huvudtränare Emil Sörensen.

Scott Paulsson tvåmålsskytt för Kiruna

Ånge började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 3.06 slog Kristers Korbans till på passning från Ricards Skragis och Jaroslavs Cirkins. Efter 18.43 kvitterade Kiruna genom Tomasz Majerczyk med assist av Hjalmar Aidantausta.

Kiruna gjorde också 2–1 efter 17.22 i andra perioden när Teodor Jonsson Holmgren fick träff på pass av Måns Klang och Kevin Bergersen Fors.

Kiruna hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 12.41 genom Viggo Mämmi och gick upp till 4–1 innan Ånge svarade.

Slutresultatet blev 5–2 i Kirunas favör.

Scott Paulsson gjorde två mål för Kiruna och spelade dessutom fram till ett mål.

Säsongens första möte lagen emellan vann Kiruna med 5–4 efter straffläggning.

Kiruna tar sig an Njurunda i nästa match hemma söndag 15 februari 15.30. Ånge möter samma dag 11.30 Brooklyn borta.

Kiruna–Ånge 5–2 (1–1, 1–0, 3–1)

U20 region norr fortsättning herr, Lombiahallen

Första perioden: 0–1 (3.06) Kristers Korbans (Ricards Skragis, Jaroslavs Cirkins), 1–1 (18.43) Tomasz Majerczyk (Hjalmar Aidantausta).

Andra perioden: 2–1 (37.22) Teodor Jonsson Holmgren (Måns Klang, Kevin Bergersen Fors).

Tredje perioden: 3–1 (52.41) Viggo Mämmi (Scott Paulsson, Vincent Movenius), 4–1 (55.13) Scott Paulsson (Wilgot Älvero, William Jakobsson), 4–2 (55.49) Artem Gunko (Lancelot Lundberg, Tobias Polakovic), 5–2 (57.27) Scott Paulsson (Elis Gunillasson, Måns Klang).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kiruna: 3-0-2

Ånge: 1-0-4

Nästa match:

Kiruna: Njurunda SK, hemma, 15 februari 15.30

Ånge: Brooklyn Tigers HF, borta, 15 februari 11.30