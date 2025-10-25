Kiruna vände underläge till seger

Seger för Kiruna med 4–2 mot Strömsbro

Olle Söderlund avgjorde för Kiruna

Kiruna nu 14:e, Strömsbro på sjätte plats

Kiruna hade problem och låg under med 0–1 efter två perioder i matchen i hockeyettan norra mot Strömsbro i Lombiahallen. Men i tredje kom vändningen och till slut blev det 4–2 för hemmalaget Kiruna.

Kiruna–Strömsbro – mål för mål

Jonathan Karlsson gjorde 1–0 till Strömsbro efter 14.44 assisterad av Olle Hellström.

Andra perioden blev mållös. Kiruna hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 3.21 genom Jacob Hansson-Geidon och gick upp till 3–1 innan Strömsbro svarade.

Slutresultatet blev 4–2 i Kirunas favör.

För Kiruna gör resultatet att laget nu ligger på 14:e plats i tabellen medan Strömsbro är på sjätte plats.

I nästa match, söndag 26 oktober möter Kiruna Hudiksvall hemma i Lombiahallen 15.00 medan Strömsbro spelar borta mot Kalix 16.00.

Kiruna–Strömsbro 4–2 (0–1, 0–0, 4–1)

Hockeyettan norra, Lombiahallen

Första perioden: 0–1 (14.44) Jonathan Karlsson (Olle Hellström).

Tredje perioden: 1–1 (43.21) Jacob Hansson-Geidon, 2–1 (49.01) Tomi Mäntynen (William Angeli, Willy Halmkrona), 3–1 (49.45) Olle Söderlund (Hampus Hagström), 3–2 (54.31) Oskar Klaar (Adam Dahlström, Olle Hellström), 4–2 (59.39) Ludvig Warg (Sebastian Kauppila, Rasmus Similä).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kiruna: 2-1-2

Strömsbro: 2-1-2

Nästa match:

Kiruna: Hudiksvalls HC, hemma, 26 oktober

Strömsbro: Kalix HC, borta, 26 oktober