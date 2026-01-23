Kiruna tog ny seger mot favoritmotståndet

Brooklyn har varit lite av ett favoritmotstånd för Kiruna. På fredagen tog Kiruna ännu en seger borta mot Brooklyn. Matchen i U20 region norr fortsättning herr slutade 3–2 (1–2, 0–0, 2–0). Det var Kirunas fjärde raka seger mot just Brooklyn.

Resultatet innebär att Brooklyn nu har sex förluster i rad.

Brooklyn tog ledningen i början av första perioden genom Eddi Jatko.

Kiruna kvitterade till 1–1 genom Wilgot Älvero efter 5.40.

Brooklyn gjorde 2–1 genom Max Englund efter 15.17 i matchen.

Andra perioden blev mållös.

Wilgot Älvero kvitterade för Kiruna tidigt i tredje perioden efter förarbete från Scott Paulsson och Viggo Mämmi. 8.14 in i tredje perioden fick Viggo Mämmi utdelning på pass av Vincent Movenius och Scott Paulsson och avgjorde matchen. Mämmi fullbordade därmed lagets vändning.

Brooklyn har fem förluster och 6–29 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Kiruna har tre vinster och två förluster och 21–20 i målskillnad.

För Kiruna gör resultatet att man nu ligger på fjärde plats i tabellen medan Brooklyn är på nionde och sista plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Kiruna IF vunnit.

Brooklyn tar sig an Piteå i nästa match borta onsdag 28 januari 19.30. Kiruna möter Piteå borta lördag 24 januari 19.30.

Brooklyn–Kiruna 2–3 (2–1, 0–0, 0–2)

U20 region norr fortsättning herr, Lulebohallen

Första perioden: 1–0 (5.01) Eddi Jatko (Santeri Söderström, Noah Eriksson), 1–1 (5.40) Wilgot Älvero, 2–1 (15.17) Max Englund (Fabian Lindfors, Axel Öhman).

Tredje perioden: 2–2 (40.29) Wilgot Älvero (Scott Paulsson, Viggo Mämmi), 2–3 (48.14) Viggo Mämmi (Vincent Movenius, Scott Paulsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brooklyn: 0-0-5

Kiruna: 3-0-2

Nästa match:

Brooklyn: Piteå HC, borta, 28 januari 19.30

Kiruna: Piteå HC, borta, 24 januari 19.30