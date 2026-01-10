Kiruna tog hem segern mot SK Lejon på hemmaplan

Kiruna vann med 8–5 mot SK Lejon

Kirunas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Alvin Zakrisson gjorde tre mål för Kiruna

Kiruna segrade mot SK Lejon på hemmaplan i Lombiahallen i U20 region norr fortsättning herr. 8–5 (2–0, 3–4, 3–1) slutade matchen på lördagen.

– En bra genomförd match. Skönt att börja året med en vinst, tyckte Kirunas huvudtränare Emil Sörensen.

Segern var Kirunas fjärde på de senaste fem matcherna.

Kirunas Alvin Zakrisson tremålsskytt

Hjalmar Aidantausta gav Kiruna ledningen efter 10.40 på passning från Kevin Bergersen Fors och Wilgot Älvero. Laget gjorde också 2–0 efter 19.00 när Tage Carlsten hittade rätt på pass av Vincent Movenius och Taras Boiko.

I andra perioden var det i stället SK Lejon som hade övertaget. Laget vann perioden med 3–4 och ställningen efter två perioder var 5–4.

Kiruna vann också tredje perioden 3–1 och ställningen efter tre perioder var 8–5.

Kirunas Alvin Zakrisson gjorde tre mål, Wilgot Älvero hade tre assists och Scott Paulsson gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Resultatet innebär att Kiruna ligger kvar på fjärde plats och SK Lejon på femte plats i tabellen.

Lagen spelar mot varandra igen den 25 januari i Skellefteå Kraft Arena.

I nästa omgång har Kiruna Piteå hemma i Lombiahallen, söndag 11 januari 14.00. SK Lejon spelar hemma mot Piteå onsdag 14 januari 19.15.

Kiruna–SK Lejon 8–5 (2–0, 3–4, 3–1)

U20 region norr fortsättning herr, Lombiahallen

Första perioden: 1–0 (10.40) Hjalmar Aidantausta (Kevin Bergersen Fors, Wilgot Älvero), 2–0 (19.00) Tage Carlsten (Vincent Movenius, Taras Boiko).

Andra perioden: 2–1 (24.52) Elmer Lundmark (Milton Eriksson Scott, Seth Eriksson), 3–1 (25.24) Alvin Zakrisson (Elis Gunillasson, Vincent Movenius), 4–1 (28.00) Tomasz Majerczyk (Scott Paulsson, Wilgot Älvero), 5–1 (34.01) William Jakobsson (Wilgot Älvero, Scott Paulsson), 5–2 (37.14) Viktor Selin (Jesper Wändin, Jack Meier-Tomassen), 5–3 (39.12) Jack Meier-Tomassen (Jesper Wändin, Milo Bergkvist), 5–4 (39.54) Josef Bygdén (Alfred Nilzon, John Kempe).

Tredje perioden: 6–4 (42.30) Alvin Zakrisson (Million Glad Ahlzén), 7–4 (48.16) Alvin Zakrisson (Hjalmar Aidantausta, Elis Gunillasson), 8–4 (50.04) Scott Paulsson (Tage Carlsten), 8–5 (54.01) Alfred Nilzon (John Kempe, Charlie Håkansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kiruna: 4-0-1

SK Lejon: 2-0-3

Nästa match:

Kiruna: Piteå HC, hemma, 11 januari 14.00

SK Lejon: Piteå HC, hemma, 14 januari 19.15