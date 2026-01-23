Kiruna starkast i straffläggningen – vann borta mot Strömsbro

Kiruna segrade – 3–2 efter straffar

Hampus Hagström avgjorde för Kiruna

Seger nummer 7 för Kiruna

Det var jämnt hela vägen när Strömsbro mötte Kiruna hemma i hockeyettan norra. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Kiruna var kyligare i avsluten och vann med 3–2 (1–0, 1–2, 0–0, 0–0, 1–0). Hampus Hagström blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Norrtälje nästa för Kiruna

Kiruna tog ledningen efter 14.44 genom Johannes Mäki efter förarbete av Willy Halmkrona och Liam Nilsson.

Därefter fixade Strömsbros Adam Dahlström och Wilmer Björk Eriksson att laget vände underläge till ledning med 2–1.

Kiruna kvitterade till 2–2 genom Liam Nilsson i andra perioden.

Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning.

Kiruna vann straffläggningen efter att Hampus Hagström satt den avgörande straffen.

Kirunas nya tabellposition är 15:e plats medan Strömsbro är på sjunde plats.

Nästa motstånd för Strömsbro är Kalix. Kiruna tar sig an Norrtälje borta. Båda matcherna spelas lördag 24 januari 16.00.

Strömsbro–Kiruna 2–3 (0–1, 2–1, 0–0, 0–0, 0–1)

Hockeyettan norra, Testebo Arena

Första perioden: 0–1 (14.44) Johannes Mäki (Willy Halmkrona, Liam Nilsson).

Andra perioden: 1–1 (30.27) Wilmer Björk Eriksson (Marcus Linderborg), 2–1 (30.48) Adam Dahlström (Emil Lindgren, Joel Holmli), 2–2 (38.42) Liam Nilsson (Rasmus Näslund, Tomi Mäntynen).

Straffar: 2–3 (65.00) Hampus Hagström.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Strömsbro: 2-1-2

Kiruna: 2-0-3

Nästa match:

Strömsbro: Kalix HC, hemma, 24 januari 16.00

Kiruna: Norrtälje IK, borta, 24 januari 16.00