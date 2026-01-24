Kils AIK U20 vann efter stark start mot Nora HC/Hällefors IK U23

Kils AIK U20 vann med 7–4 mot Nora HC/Hällefors IK U23

William Olzon avgjorde för Kils AIK U20

Andra raka segern för Kils AIK U20

Kils AIK U20 tog greppet om bortamatchen mot Nora HC/Hällefors IK U23 i U20 Div 1 västra B herr i första perioden och ledde med 4–0 i paus. Trots en uppryckning av Nora HC/Hällefors IK U23 vann Kils AIK U20 matchen med 7–4 (4–0, 3–2, 0–2).

Resultatet innebär att Nora HC/Hällefors IK U23 nu har sex förluster i rad.

Nora HC/Hällefors IK U23–Kils AIK U20 – mål för mål

Kils AIK U20 spelade bäst i första perioden. Laget vann perioden klart med 4–0.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 2–7.

Efter 3.42 i tredje perioden reducerade Nora HC/Hällefors IK U23 på nytt genom William Lekeborn framspelad av William Karlsson. William Lekeborn såg till att Nora HC/Hällefors IK U23 reducerade igen efter 13.37 i tredje perioden.

William Olzon och Theo Ellström gjorde tre mål och två assist var för Kils AIK U20.

När lagen senast möttes vann Kil med 9–6.

Lördag 31 januari spelar Nora HC/Hällefors IK U23 borta mot Sunne 16.30 och Kils AIK U20 mot Viking hemma 12.10 i Sannerudshallen.

Nora HC/Hällefors IK U23–Kils AIK U20 4–7 (0–4, 2–3, 2–0)

U20 Div 1 västra B herr, NEH Hallen

Första perioden: 0–1 (11.13) Aston De Melo (Theo Ellström, William Olzon), 0–2 (15.29) Theo Ellström, 0–3 (18.02) William Olzon (Elias Nordin, Theo Ellström), 0–4 (19.41) Theo Ellström (William Olzon, Elias Nordin).

Andra perioden: 0–5 (30.09) William Olzon (Alexander Jardeby), 0–6 (30.27) William Olzon (Elias Nordin, Albin Lindqvist), 1–6 (33.24) Lucas Träff (Alfred Törling, Fabian Larsson), 1–7 (37.00) Theo Ellström (Albin Lindqvist, Elias Nordin), 2–7 (38.02) Alfred Törling (Liam Sturesson, Wilmer Landmark).

Tredje perioden: 3–7 (43.42) William Lekeborn (William Karlsson), 4–7 (53.37) William Lekeborn.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nora HC/Hällefors IK U23: 0-0-5

Kils AIK U20: 3-0-2

Nästa match:

Nora HC/Hällefors IK U23: Sunne IK, borta, 31 januari 16.30

Kils AIK U20: Viking HC, hemma, 31 januari 12.10