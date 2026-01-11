Kils AIK J18 avgjorde i tredje perioden i segern mot Hudiksvall

Kils AIK J18 vann med 4–2 mot Hudiksvall

Lucas Gadde avgjorde för Kils AIK J18

Tredje raka förlusten för Hudiksvall

Kils AIK J18 vann matchen hemma mot Hudiksvall i U18 regional väst fortsättning vår herr efter avgörande sent. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Kils AIK J18 drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 4–2 (2–1, 0–1, 2–0).

Kils AIK J18–Hudiksvall – mål för mål

Kils AIK J18 startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Aston De Melo och Filip Adolfsson innan Hudiksvall svarade och gjorde 2–1 genom Nils Norgren.

Efter 18.48 i andra perioden nätade Axel Norin framspelad av Elliot Carving och Vilmer Midell och kvitterade för Hudiksvall.

6.23 in i tredje perioden satte Lucas Gadde pucken på pass av Sigge Kresnik Wiman och Viggo Persson och gav laget ledningen. Lucas Arwengrim stod för målet när Kils AIK J18 punkterade matchen med ett 4–2-mål med tio sekunder kvar att spela. Det fastställde slutresultatet till 4–2.

Kils AIK J18 ligger på sjunde plats i tabellen efter matchen medan Hudiksvall ligger på nionde plats.

Den 15 februari möts lagen återigen, då i Holmen Center.

I nästa match, torsdag 15 januari möter Kils AIK J18 Borlänge borta i Borlänge Ishall 19.00 medan Hudiksvall spelar hemma mot VIK Hockey U18 19.30.

Kils AIK J18–Hudiksvall 4–2 (2–1, 0–1, 2–0)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Sannerudshallen

Första perioden: 1–0 (4.33) Aston De Melo (Lucas Arwengrim), 2–0 (5.01) Filip Adolfsson (Viggo Persson, Max Höglund), 2–1 (16.49) Nils Norgren.

Andra perioden: 2–2 (38.48) Axel Norin (Elliot Carving, Vilmer Midell).

Tredje perioden: 3–2 (46.23) Lucas Gadde (Sigge Kresnik Wiman, Viggo Persson), 4–2 (59.50) Lucas Arwengrim.

Nästa match:

Kils AIK J18: Borlänge HF, borta, 15 januari 19.00

Hudiksvall: VIK Västerås HK, hemma, 15 januari 19.30