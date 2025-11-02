Kie Vähäkangas i målform när Kalix vann mot Örnsköldsvik Hockey

Kalix-seger med 5–2 mot Örnsköldsvik Hockey

Kie Vähäkangas tvåmålsskytt för Kalix

Filip Lindbäck avgjorde för Kalix

Hemmalaget Kalix tog hem de tre poängen efter seger mot Örnsköldsvik Hockey i hockeyettan norra. 5–2 (0–0, 4–0, 1–2) slutade söndagens match.

Kie Vähäkangas med två mål för Kalix

Den första perioden slutade 0–0. Kalix stod för fyra raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 4–0 på bara 3.52. Örnsköldsvik Hockey reducerade dock till både 4–1 och 4–2 genom Hugo Branthsson och Tobias Oskarsson i tredje perioden.

Kalix kunde dock avgöra till 5–2 med 1.40 kvar av matchen genom Kie Vähäkangas.

Kalix har två segrar och tre förluster och 14–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Örnsköldsvik Hockey har en vinst och fyra förluster och 16–22 i målskillnad.

Det här betyder att Kalix nu ligger på 18:e plats i tabellen och Örnsköldsvik Hockey är på 13:e plats. Noteras kan att Örnsköldsvik Hockey sedan den 4 oktober har avancerat sju placeringar i tabellen.

I nästa omgång har Kalix Sundsvall borta i Brandcode Center, lördag 8 november 16.00. Örnsköldsvik Hockey spelar hemma mot Enköping lördag 15 november 16.00.

Kalix–Örnsköldsvik Hockey 5–2 (0–0, 4–0, 1–2)

Hockeyettan norra, Part Arena

Andra perioden: 1–0 (29.46) Anton Claesson (Alfons Ekblad), 2–0 (30.58) Kie Vähäkangas (Rainers Pavlovics), 3–0 (33.12) Filip Lindbäck (Andrew Suriyuth, Anton Claesson), 4–0 (33.38) Alfons Ekblad (Adam Persson, Daniils Rogalevs).

Tredje perioden: 4–1 (46.58) Hugo Branthsson (Frans Westberg-Gren, Charlie Krånglin), 4–2 (57.12) Tobias Oskarsson (Vilmer Grundström), 5–2 (58.20) Kie Vähäkangas (Elias Elomaa).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalix: 2-0-3

Örnsköldsvik Hockey: 1-1-3

Nästa match:

Kalix: IF Sundsvall Hockey, borta, 8 november

Örnsköldsvik Hockey: Enköpings SK HK, hemma, 15 november