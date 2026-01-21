Kellan Case O´leary i målform när Brynäs vann mot AIK

Hemmalaget Brynäs tog hem de tre poängen efter seger mot AIK i U18 Nationell norra herr. 4–1 (0–0, 2–0, 2–1) slutade onsdagens match.

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Kellan Case O´leary gjorde 1–0 till Brynäs 9.58 in i andra perioden efter förarbete av Alexander Søyland och Axel Hillström. Efter 11.12 i andra perioden nätade Leo Sumenkovic framspelad av Alexander Søyland och Vide Donnerstål och gjorde 2–0.

Brynäs ökade ledningen till 3–0 genom Axel Hillström efter 6.18 i tredje perioden.

AIK reducerade dock till 3–1 genom Christian Furuvik efter 12.15 av perioden.

Brynäs kunde dock avgöra till 4–1 med 1.38 kvar av matchen genom Kellan Case O´leary.

Brynäs Alexander Søyland hade tre assists.

Brynäs har tre segrar och två förluster och 25–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan AIK har två vinster och tre förluster och 12–20 i målskillnad.

Brynäs ligger på andra plats i tabellen efter matchen medan AIK är på åttonde plats.

Lagen möts på nytt i Ulriksdals IP den 22 februari.

I nästa omgång har Brynäs Leksand borta i Tegera Arena, fredag 23 januari 19.00. AIK spelar borta mot Skellefteå AIK U18 lördag 24 januari 12.00.

Brynäs–AIK 4–1 (0–0, 2–0, 2–1)

U18 Nationell norra herr, Monitor ERP Arena

Andra perioden: 1–0 (29.58) Kellan Case O´leary (Alexander Søyland, Axel Hillström), 2–0 (31.12) Leo Sumenkovic (Alexander Søyland, Vide Donnerstål).

Tredje perioden: 3–0 (46.18) Axel Hillström (Vincent Häggström, Frans Kandell), 3–1 (52.15) Christian Furuvik (Elliot Östervall Lewis, Aurelius Pizka), 4–1 (58.22) Kellan Case O´leary (Alexander Søyland).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 3-2-0

AIK: 2-0-3

Nästa match:

Brynäs: Leksands IF, borta, 23 januari 19.00

AIK: Skellefteå AIK, borta, 24 januari 12.00