Karlskrona vann – kvitterade matchserien mot Halmstad

Karlskrona vann med 3–2 mot Halmstad

Karlskrona vann hemma med 3–2 (1–1, 1–0, 1–1) och utjämnade till 1-1 i matchserien mot Halmstad i semifinal i hockeyettan södra. Matchen slutade 3–2 (1–1, 1–0, 1–1).

Joel Ratkovic-Berndtsson gjorde 1–0 till Karlskrona efter bara 1.51 efter förarbete från Liam Engström och Viktor Smeds. Efter 11.33 kvitterade Halmstad när Victor Gagic hittade rätt efter pass från Jakub Kanka.

Efter 5.25 i andra perioden slog Joel Ratkovic-Berndtsson till på nytt på pass av Viktor Smeds och gav Karlskrona ledningen.

Laget ökade ledningen till 3–1 med 1.21 kvar att spela genom Rasmus Olofsson framspelad av Viktor Smeds. Victor Gagic stod för målet när Halmstad reducerade till 3–2 med fyra sekunder kvar att spela. Mer än så blev det dock inte för Halmstad.

Nästa match spelas på lördag 16.00.

Första perioden: 1–0 (1.51) Joel Ratkovic-Berndtsson (Liam Engström, Viktor Smeds), 1–1 (11.33) Victor Gagic (Jakub Kanka).

Andra perioden: 2–1 (25.25) Joel Ratkovic-Berndtsson (Viktor Smeds).

Tredje perioden: 3–1 (58.39) Rasmus Olofsson (Viktor Smeds), 3–2 (59.56) Victor Gagic.

Ställning i serien: Karlskrona–Halmstad 1–1

28 mars, 16.00, Halmstad–Karlskrona