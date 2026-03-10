Karlskrona vann första matchen mot Flemingsberg

Karlskrona-seger med 6–0 mot Flemingsberg

Oliver Hallin avgjorde för Karlskrona

Karlskronas starka defensiv briljerade

Karlskrona har nu greppet om serien mot Flemingsberg i J18 Sextondelsfinal herr, efter seger hemma med 6–0 (1–0, 4–0, 1–0) i första matchen.

Flemingsbergs tränare Robert Johansson om matchen:

– Vi har en jättebra start och har många bra byten i anfallszon. Vi har dock svårt med effektiviteten idag och när 2–0 och 3–0 kommer i andra perioden har vi idag ingen kraft till en comeback i matchen. Vi åker hem och laddar om samt inser vad som krävs för att ta hem rond två på lördag.

Flemingsberg nästa för Karlskrona

Oliver Hallin gav Karlskrona ledningen efter 13 minuters spel assisterad av Olle Willén och Albin Bjarkå.

Även i andra perioden var Karlskrona starkast och gick från 1–0 till 5–0 genom två mål av Max Frykberg och två mål av Olle Willén.

Anton Händelsten gjorde också 6–0 efter pass från Sigge Stoltz och Viggo Wahlqvist efter 9.01 i tredje perioden.

Karlskronas Olle Willén stod för två mål och ett assist.

Lagen möts igen på lördag 17.40.

Karlskrona–Flemingsberg 6–0 (1–0, 4–0, 1–0)

J18 Sextondelsfinal herr

Första perioden: 1–0 (13.24) Oliver Hallin (Olle Willén, Albin Bjarkå).

Andra perioden: 2–0 (25.36) Max Frykberg (Hampus Ullberg, Elis Backendal), 3–0 (27.25) Olle Willén (Oliver Ulander, Leo Björkman Jakobsson), 4–0 (29.13) Olle Willén (Hampus Ullberg), 5–0 (37.57) Max Frykberg (Oliver Ulander, Leo Björkman Jakobsson).

Tredje perioden: 6–0 (49.01) Anton Händelsten (Sigge Stoltz, Viggo Wahlqvist).

Ställning i serien: Karlskrona–Flemingsberg 1–0

Nästa match:

14 mars, 17.40, Flemingsberg–Karlskrona