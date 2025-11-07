Karlskrona toppar tabellen efter seger mot Mariestad

Karlskrona segrade – 5–0 mot Mariestad

Karlskronas åttonde seger på de senaste tio matcherna

Lukas Sjöblom tvåmålsskytt för Karlskrona

Karlskrona är ny serieledare i hockeyettan södra efter bortaseger med 5–0 (1–0, 3–0, 1–0) mot Mariestad. Karlskrona leder serien en poäng före Mjölby som dessutom har en match mer spelad. Mariestad ligger på tionde plats i tabellen.

Segern var Karlskronas åttonde på de senaste tio matcherna.

Marcus Pedersen matchvinnare för Karlskrona

Marcus Pedersen gjorde 1–0 till Karlskrona efter elva minuters spel framspelad av Rasmus Olofsson. Även i andra perioden var Karlskrona starkast och gick från 0–1 till 0–4 genom mål av Freddie Larsson, Lukas Sjöblom och Joel Ratkovic-Berndtsson. Karlskrona gjorde också 0–5 genom Lukas Sjöblom assisterad av Kalle Carlsson efter 7.00 i tredje perioden.

Ett fint lyft i tabellen för Mariestad som så sent som den 10 oktober låg på 17:e plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 22 februari i NKT Arena.

Nästa motstånd för Mariestad är Kungälv. Lagen möts onsdag 12 november 19.00 i Oasen. Karlskrona tar sig an Grums borta lördag 8 november 16.00.

Mariestad–Karlskrona 0–5 (0–1, 0–3, 0–1)

Hockeyettan södra, Mariehus Arena

Första perioden: 0–1 (11.53) Marcus Pedersen (Rasmus Olofsson).

Andra perioden: 0–2 (26.52) Freddie Larsson (Noah Schalin, Viktor Smeds), 0–3 (35.47) Lukas Sjöblom, 0–4 (37.43) Joel Ratkovic-Berndtsson (Robin Carlsson).

Tredje perioden: 0–5 (47.00) Lukas Sjöblom (Kalle Carlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mariestad: 4-0-1

Karlskrona: 3-1-1

Nästa match:

Mariestad: Kungälvs IK, borta, 12 november

Karlskrona: Grums IK Hockey, borta, 8 november