Kanada vann med 7–1 mot Slovakien

Tij Iginla avgjorde för Kanada

Sju olika målskyttar för Kanada

Kanada vann mot Slovakien i JVM Kvartsfinal herr på hemmaplan med 7–1 (5–0, 2–1, 0–0) och är klart för semifinal.

Kanada–Slovakien – mål för mål

Kanada var starkast i första perioden som laget vann klart med 5–0.

Kanada gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 5–0 till 7–0, målen av Porter Martone och Cole Beaudoin och punkterade matchen.

Jan Chovan reducerade förvisso men närmare än 7–1 kom inte Slovakien. Tredje perioden blev mållös och Kanada tog därmed en stabil seger.

Kanada–Slovakien 7–1 (5–0, 2–1, 0–0)

JVM Kvartsfinal herr

Första perioden: 1–0 (13.58) Cole Reschny (Keaton Verhoeff, Cole Beaudoin), 2–0 (14.42) Tij Iginla (Porter Martone), 3–0 (16.11) Michael Misa (Zayne Parekh, Ethan Mackenzie), 4–0 (17.03) Sam O’reilly (Carson Carels, Caleb Desnoyers), 5–0 (19.47) Brady Martin (Gavin McKenna, Michael Hage).

Andra perioden: 6–0 (29.31) Porter Martone (Keaton Verhoeff, Michael Misa), 7–0 (30.41) Cole Beaudoin (Sam O’reilly, Zayne Parekh), 7–1 (36.50) Jan Chovan (Adam Kalman, Tobias Tomik).