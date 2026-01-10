Kalmars fina svit håller i sig efter 4–3 mot Nybro

Kalmar och Nybro möttes på lördagen i Hatstore Arena. Kalmar hade tre vinster i rad i U20 Div 1 C syd vår herr inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 4–3 (0–0, 2–1, 2–2).

William Johansson stod för Kalmars avgörande mål med bara fyra sekunder kvar av slutperioden.

Kalmar–Nybro – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Efter 2.23 i andra perioden gjorde Nybro 0–1 genom Andrej Kunc.

Walter Nilsson såg till att Kalmar vände till ledning med 2–1 med två raka mål.

Därefter fixade Nybros Wilmer Holmqvist och Manfred Åkesson att laget vände underläge till ledning med 2–3.

William Johansson gjorde att Kalmar vände till underläget till ledning med 4–3 med två raka mål.

Walter Nilsson gjorde två mål för Kalmar och ett målgivande pass.

Efter fyra matcher har Kalmar nu tolv poäng och Nybro har fem poäng.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Kalmar möter Lenhovda i nästa match borta tisdag 13 januari 19.00. Nybro möter samma dag Rydaholm borta.

Kalmar–Nybro 4–3 (0–0, 2–1, 2–2)

U20 Div 1 C syd vår herr, Hatstore Arena

Andra perioden: 0–1 (22.23) Andrej Kunc (Wilmer Holmqvist), 1–1 (26.09) Walter Nilsson (Lucas Erlandsson), 2–1 (36.15) Walter Nilsson (Mellwin Göthberg, Joel Lundberg).

Tredje perioden: 2–2 (47.32) Wilmer Holmqvist, 2–3 (51.33) Manfred Åkesson (Erik Gruvhagen), 3–3 (53.03) William Johansson (Theo Eriksson, Markus Hatlem), 4–3 (59.56) William Johansson (Lucas Erlandsson, Walter Nilsson).

Nästa match:

Kalmar: Lenhovda IF, borta, 13 januari 19.00

Nybro: Rydaholms SK, borta, 13 januari 19.00