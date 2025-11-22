Kållereds fina svit fortsätter mot Rönnäng

Kållered segrade – 4–3 efter förlängning

Elliot Börjesson matchvinnare för Kållered

Rönnängs fjärde raka förlust

Rönnäng är lite av ett drömmotstånd för Kållered. På lördagen vann Kållered på nytt – den här gången borta i Tjörns Ishall. Matchen i U20 division 1 A syd herr slutade 4–3 (1–1, 1–2, 1–0, 1–0) efter förlängning. Det var Kållereds femte raka seger mot Rönnäng.

Segermålet för Kållered stod Elliot Börjesson för 2.28 in i förlängningen.

Rönnäng–Kållered – mål för mål

Theo Eliasson gav gästerna Kållered ledningen efter sex minuters spel med assist av Melker Lirås och Liam Nilsson.

Rönnäng kvitterade när Henning Sjöö hittade rätt assisterad av John Hermansgård efter 14.24.

Rönnäng tog ledningen med 2–1 genom John Hermansgård efter 7.39 i andra perioden.

Kållered gjorde 2–2 genom Felix Claesson efter 9.15 av perioden.

Efter 14.29 gjorde Rönnäng 3–2 genom Joel Johansson-Dalberg.

Kållered kvitterade till 3–3 redan efter efter 3.20 i tredje perioden genom Liam Nilsson efter förarbete från Viggo Bengtsson och Elliot Börjesson.

Stor matchhjälte för Kållered blev Elliot Börjesson som 2.28 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Rönnängs John Hermansgård stod för ett mål och två assists.

Det här var Rönnängs andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Kållereds tredje uddamålsseger.

U20 division 1 A syd herr är nu färdigspelad. Rönnäng slutar på sjunde plats och Kållered på andra plats.

Lagens första möte för säsongen vann Kållered med 5–1.

Rönnäng–Kållered 3–4 (1–1, 2–1, 0–1, 0–1)

U20 division 1 A syd herr, Tjörns Ishall

Första perioden: 0–1 (6.53) Theo Eliasson (Melker Lirås, Liam Nilsson), 1–1 (14.24) Henning Sjöö (John Hermansgård).

Andra perioden: 2–1 (27.39) John Hermansgård (Arthur Olsson), 2–2 (29.15) Felix Claesson (Viggo Bengtsson, Vincent Almslätt), 3–2 (34.29) Joel Johansson-Dalberg (John Hermansgård, Lias Berg).

Tredje perioden: 3–3 (43.20) Liam Nilsson (Viggo Bengtsson, Elliot Börjesson).

Förlängning: 3–4 (62.28) Elliot Börjesson (Gustav Bräutigam, Holger Stopp).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rönnäng: 1-1-3

Kållered: 2-0-3