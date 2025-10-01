Kalix vann mot Clemensnäs HC J18

Kalix vann med 5–3 mot Clemensnäs HC J18

Linus Englund matchvinnare för Kalix

Tredje raka segern för Kalix

Kalix besegrade Clemensnäs HC J18 på bortaplan i onsdagens möte i U18 division 1 norra A herr. 3–5 (0–1, 1–2, 2–2) slutade matchen.

Resultatet innebär att Clemensnäs HC J18 nu har fyra förluster i rad.

Clemensnäs HC J18–Kalix – mål för mål

Kalix tog ledningen efter 10.03, genom Max Öjercrantz assisterad av John Lundberg och Erik Svedlund. Clemensnäs HC J18 kvitterade till 1–1 genom Hampus Lundmark i andra perioden.

Kalix gjorde dock två snabba mål och gick från 1–1 till 1–3, målen av Linus Rova Lindvall och John Lundberg. Kalix gjorde två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 1–3 till 1–5, målen av Linus Englund och Johannes Kantola, vilket avgjorde matchen.

William Lundström och Karl Lundquist reducerade förvisso, men närmare än 3–5 kom inte Clemensnäs HC J18. Kalix tog därmed en stabil seger.

John Lundberg gjorde ett mål för Kalix och två assist.

För Clemensnäs HC J18 gör resultatet att laget nu ligger på elfte och sista plats i tabellen medan Kalix är på tredje plats.

Den 31 oktober spelar lagen mot varandra på nytt, i Part Arena.

Lördag 4 oktober spelar Clemensnäs HC J18 hemma mot Kiruna IF 16.00 och Kalix mot Burträsk hemma 15.00 i Part Arena.

Clemensnäs HC J18–Kalix 3–5 (0–1, 1–2, 2–2)

U18 division 1 norra A herr, Kopparhallen

Första perioden: 0–1 (10.03) Max Öjercrantz (John Lundberg, Erik Svedlund).

Andra perioden: 1–1 (27.02) Hampus Lundmark (Liam Kemi), 1–2 (27.22) Linus Rova Lindvall, 1–3 (32.02) John Lundberg (Erik Svedlund, Samuel Lidström).

Tredje perioden: 1–4 (44.10) Linus Englund (Leon Öhlund, John Lundberg), 1–5 (45.46) Johannes Kantola (Linus Rova Lindvall, Kirill Tabunov), 2–5 (57.08) William Lundström (Emil Isaksson, Hugo Marklund), 3–5 (58.15) Karl Lundquist (William Lundström, Lucas Rögilds).

Nästa match:

Clemensnäs HC J18: Kiruna IF, hemma, 4 oktober

Kalix: Burträsk HC, hemma, 4 oktober