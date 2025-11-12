Kalix vann – efter Rasmus Lindqvist-Nilssons grymma målkalas

Kalix segrade – 13–1 mot Lejon

Kalix nionde seger på de senaste tio matcherna

Rasmus Lindqvist-Nilsson med åtta mål för Kalix

Rasmus Lindqvist-Nilsson stod för hela åtta mål för Kalix när laget slog Lejon på hemmaplan i U20 region norr A herr. Till slut blev det 13–1 (5–0, 5–1, 3–0) till Kalix.

Övriga mål för hemmalaget gjordes av Benyamin Akdogan, Alexander Burman, Gustav Sundqvist, Svante Tedfelt och Tommi Tukia, målet för Lejon gjordes av Milton Linder.

Kalix har därmed nio raka segrar. Lejon däremot har fem raka förluster.

Snackisen var Rasmus Lindqvist-Nilsson – som gjorde hela åtta av Kalix mål.

Alexander Burman bakom Kalix avgörande

Kalix spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 5–0.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 5–1 och ställningen efter två perioder var 10–1.

Kalix fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 13–1. Målen i sista perioden gjordes av Tommi Tukia, Rasmus Lindqvist-Nilsson och Benyamin Akdogan.

Det här betyder att Kalix är kvar på andra plats och Lejon stannar på sjunde plats, i tabellen.

Lagen möts på nytt i Skellefteå Kraft Arena den 27 november.

Söndag 16 november spelar Kalix hemma mot Clemensnäs 11.00 och Lejon mot Kiruna borta 11.30 i Lombiahallen.

Kalix–Lejon 13–1 (5–0, 5–1, 3–0)

U20 region norr A herr, Part Arena

Första perioden: 1–0 (5.01) Rasmus Lindqvist-Nilsson (William Björck), 2–0 (5.26) Alexander Burman (Svante Tedfelt, Tommi Tukia), 3–0 (6.50) Rasmus Lindqvist-Nilsson (Viktor Abrahamsson, William Mattila), 4–0 (16.38) Rasmus Lindqvist-Nilsson (Rainers Pavlovics, Måns Nygård), 5–0 (19.39) Rasmus Lindqvist-Nilsson (Henry Newell).

Andra perioden: 6–0 (23.50) Svante Tedfelt (Gustav Sundqvist), 6–1 (25.27) Milton Linder (Eddie Furtenback, Tim Furtenback), 7–1 (26.30) Gustav Sundqvist (Svante Tedfelt, Luca Habisreutinger), 8–1 (32.56) Rasmus Lindqvist-Nilsson, 9–1 (33.16) Rasmus Lindqvist-Nilsson (William Björck, Rainers Pavlovics), 10–1 (37.09) Rasmus Lindqvist-Nilsson (William Björck).

Tredje perioden: 11–1 (48.21) Tommi Tukia (Rasmus Lindqvist-Nilsson, Ludvig Sångberg), 12–1 (52.04) Rasmus Lindqvist-Nilsson, 13–1 (53.04) Benyamin Akdogan (Viktor Abrahamsson, Zack Lindvall).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalix: 5-0-0

Lejon: 0-0-5

Nästa match:

Kalix: Clemensnäs HC, hemma, 16 november

Lejon: Kiruna IF, borta, 16 november