Kalix U18:s fina svit mot Kiruna IF U18 fortsätter

Seger för Kalix U18 med 2–0 mot Kiruna IF U18

Gustav Tedfelt avgjorde för Kalix U18

Andra raka segern för Kalix U18

Fem raka segrar hade Kalix U18 mot just Kiruna IF U18 i U18 division 1 norra A fortsättning herr inför söndagens match. Och på söndagen segrade Kalix U18 på nytt – den här gången med 2–0 (1–0, 0–0, 1–0) borta i Lombiahallen.

Det var andra raka för Kalix U18, efter 3–2-segern mot Brooklyn Tigers UHF U18 i premiären.

Clemensnäs HC U18 nästa för Kalix U18

Gustav Tedfelt gjorde 1–0 till Kalix U18 efter 18 minuter på passning från Edwin Karlsson och Linus Englund.

Andra perioden blev mållös.

Max Öjercrantz stod för målet när laget punkterade matchen med ett 0–2-mål med 1.20 kvar att spela efter pass från Frans Johansson. 0–2-målet blev matchens sista.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Kalix HC vunnit.

Kiruna IF U18 tar sig an Brooklyn Tigers UHF U18 i nästa match borta lördag 24 januari 13.20. Kalix U18 möter Clemensnäs HC U18 borta fredag 23 januari 19.15.

Kiruna IF U18–Kalix U18 0–2 (0–1, 0–0, 0–1)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Lombiahallen

Första perioden: 0–1 (18.39) Gustav Tedfelt (Edwin Karlsson, Linus Englund).

Tredje perioden: 0–2 (58.40) Max Öjercrantz (Frans Johansson).

Nästa match:

Kiruna IF U18: Brooklyn Tigers UHF, borta, 24 januari 13.20

Kalix U18: Clemensnäs HC div 1, borta, 23 januari 19.15