Kalix U18 starkare än Sunderby SK U18 – höll nollan och vann
- Kalix U18 vann med 2–0 mot Sunderby SK U18
- Erik Svedlund avgjorde för Kalix U18
- Andra raka segern för Kalix U18
Kalix U18 vann på bortaplan mot Sunderby SK U18 i U18 division 1 norra A herr i en målsnål match. Laget såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 0–2 (0–0, 0–1, 0–1).
Brooklyn Tigers HF U18 nästa för Kalix U18
Första perioden blev mållös.
15.11 in i andra perioden spräckte Kalix U18 nollan genom Erik Svedlund assisterad av Leon Öhlund och Samuel Lidström.
7.50 in i tredje perioden slog Max Öjercrantz till framspelad av Viktor Eklund och Erik Svedlund och ökade ledningen. 0–2-målet blev matchens sista.
Sunderby SK U18 stannar därmed på sjätte plats och Kalix U18 på tredje plats i tabellen.
När lagen möttes senast vann Kalix HC med 7–1.
I nästa omgång har Sunderby SK U18 Brooklyn Tigers UHF U18 borta i Lulebohallen, tisdag 9 december 19.15. Kalix U18 spelar hemma mot Brooklyn Tigers HF U18 onsdag 10 december 19.30.
Sunderby SK U18–Kalix U18 0–2 (0–0, 0–1, 0–1)
U18 division 1 norra A herr, Sunderby Ishall
Andra perioden: 0–1 (35.11) Erik Svedlund (Leon Öhlund, Samuel Lidström).
Tredje perioden: 0–2 (47.50) Max Öjercrantz (Viktor Eklund, Erik Svedlund).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Sunderby SK U18: 2-0-3
Kalix U18: 3-1-1
Nästa match:
Sunderby SK U18: Brooklyn Tigers UHF, borta, 9 december
Kalix U18: Brooklyn Tigers HF, hemma, 10 december
