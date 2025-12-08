Kalix U18 starkare än Sunderby SK U18 – höll nollan och vann

Kalix U18 vann med 2–0 mot Sunderby SK U18

Erik Svedlund avgjorde för Kalix U18

Andra raka segern för Kalix U18

Kalix U18 vann på bortaplan mot Sunderby SK U18 i U18 division 1 norra A herr i en målsnål match. Laget såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 0–2 (0–0, 0–1, 0–1).

Brooklyn Tigers HF U18 nästa för Kalix U18

Första perioden blev mållös.

15.11 in i andra perioden spräckte Kalix U18 nollan genom Erik Svedlund assisterad av Leon Öhlund och Samuel Lidström.

7.50 in i tredje perioden slog Max Öjercrantz till framspelad av Viktor Eklund och Erik Svedlund och ökade ledningen. 0–2-målet blev matchens sista.

Sunderby SK U18 stannar därmed på sjätte plats och Kalix U18 på tredje plats i tabellen.

När lagen möttes senast vann Kalix HC med 7–1.

I nästa omgång har Sunderby SK U18 Brooklyn Tigers UHF U18 borta i Lulebohallen, tisdag 9 december 19.15. Kalix U18 spelar hemma mot Brooklyn Tigers HF U18 onsdag 10 december 19.30.

Sunderby SK U18–Kalix U18 0–2 (0–0, 0–1, 0–1)

U18 division 1 norra A herr, Sunderby Ishall

Andra perioden: 0–1 (35.11) Erik Svedlund (Leon Öhlund, Samuel Lidström).

Tredje perioden: 0–2 (47.50) Max Öjercrantz (Viktor Eklund, Erik Svedlund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sunderby SK U18: 2-0-3

Kalix U18: 3-1-1

Nästa match:

Sunderby SK U18: Brooklyn Tigers UHF, borta, 9 december

Kalix U18: Brooklyn Tigers HF, hemma, 10 december