Kalix tog hemmaseger mot Lycksele

Kalix vann med 6–3 mot Lycksele

Kalix femte seger på de senaste sex matcherna

Johannes Kantola matchvinnare för Kalix

Kalix vann matchen hemma mot Lycksele i U18 division 1 norra A herr på lördagen. 6–3 (3–0, 3–1, 0–2) slutade matchen.

Segern var Kalix femte på de senaste sex matcherna.

I och med detta har Lycksele sex förluster i rad.

Kalix–Lycksele – mål för mål

Kalix stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0. Kalix gjorde sen tre mål i rad början av andra perioden och gick från 3–0 till 6–0 på bara 4.03.

Lycksele reducerade dock till 6–1 genom Oskar Vedbring efter 11.57 av perioden. Elias Aljowi och Molle Munter reducerade förvisso men närmare än 6–3 kom inte Lycksele. Kalix tog därmed en säker seger.

Kalix Erik Svedlund hade fyra assists, John Lundberg gjorde två mål och två målgivande passningar och Max Öjercrantz stod för två mål och ett assist.

I tabellen innebär det här att Kalix nu ligger på andra plats. Lycksele är på nionde plats.

Den 6 december spelar lagen mot varandra på nytt, i Swoosh Arena.

Kalix tar sig an Brooklyn Tigers UHF J18 i nästa match borta onsdag 15 oktober 19.30. Lycksele möter Boden borta söndag 12 oktober 11.00.

Kalix–Lycksele 6–3 (3–0, 3–1, 0–2)

U18 division 1 norra A herr, Part Arena

Första perioden: 1–0 (2.49) Max Öjercrantz (John Lundberg, Erik Svedlund), 2–0 (4.45) John Lundberg (Erik Svedlund, Max Öjercrantz), 3–0 (16.36) John Lundberg (Erik Svedlund).

Andra perioden: 4–0 (21.13) Johannes Kantola (Linus Rova Lindvall), 5–0 (23.50) Edwin Karlsson (Gustav Tedfelt), 6–0 (25.16) Max Öjercrantz (Erik Svedlund, John Lundberg), 6–1 (31.57) Oskar Vedbring (Molle Munter).

Tredje perioden: 6–2 (40.10) Elias Aljowi (Albin Dahlberg, Vidar Högberg), 6–3 (48.47) Molle Munter (Bror Söder Jonsson, Wilmer Wännberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalix: 4-0-1

Lycksele: 0-2-3

Nästa match:

Kalix: Brooklyn Tigers UHF, borta, 15 oktober

Lycksele: Bodens HF, borta, 12 oktober