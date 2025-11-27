Kalix kan fira seriesegern efter 6–3 mot Lejon

Seger för Kalix med 6–3 mot Lejon

Kalix nionde seger på de senaste tio matcherna

Rasmus Lindqvist-Nilsson med två mål för Kalix

Med 6–3 (2–0, 2–1, 2–2) mot hemmalaget Lejon är det klart. Kalix är slutsegrare i U20 region norr A herr. Lejon ligger på sjunde plats i tabellen.

Kalix vann därmed för sjätte matchen i rad mot just Lejon.

Därmed har Kalix sex raka segrar på bortaplan.

Svante Tedfelt matchvinnare för Kalix

Rasmus Lindqvist-Nilsson gjorde 1–0 till gästerna Kalix efter fyra minuter.

Laget gjorde 0–2 efter 17.19 när Viktor Abrahamsson fick träff efter pass från Tommi Tukia.

Lejon reducerade dock till 1–2 genom Oliver Forslund med 4.47 kvar att spela av perioden.

Kalix gjorde dock två snabba mål i andra perioden och gick från 1–2 till 1–4, målen av Rasmus Lindqvist-Nilsson och Svante Tedfelt.

Lejon gjorde 2–4 genom Tim Johansson tidigt i tredje perioden av matchen.

Kalix gjorde dock två snabba mål och gick från 2–4 till 2–6, målen av Tommi Tukia och Rainers Pavlovics. De tre minuterna blev direkt matchavgörande.

Erik Blancher reducerade förvisso men närmare än 3–6 kom inte Lejon. Kalix tog därmed en stabil seger.

Rasmus Lindqvist-Nilsson gjorde två mål för Kalix och spelade fram till ett mål och Viktor Abrahamsson stod för tre poäng, varav ett mål. Oliver Forslund gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål för Lejon.

Säsongens första möte lagen emellan vann Kalix HC med 13–1.

Nästa motstånd för Lejon är Piteå. Lagen möts i sista omgången måndag 1 december 19.30 i LF Arena. Kalix tar sig an Kiruna borta fredag 28 november 20.00.

Lejon–Kalix 3–6 (0–2, 1–2, 2–2)

U20 region norr A herr, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 0–1 (4.12) Rasmus Lindqvist-Nilsson, 0–2 (17.19) Viktor Abrahamsson (Tommi Tukia).

Andra perioden: 1–2 (35.13) Oliver Forslund (Tim Johansson, Jacob Marklund), 1–3 (38.54) Rasmus Lindqvist-Nilsson (Rainers Pavlovics), 1–4 (39.46) Svante Tedfelt (Viktor Abrahamsson, Leon Öhlund).

Tredje perioden: 2–4 (40.27) Tim Johansson (Oliver Forslund), 2–5 (48.59) Tommi Tukia (Måns Nygård, Viggo Brännström), 2–6 (52.36) Rainers Pavlovics (Rasmus Lindqvist-Nilsson, Viktor Abrahamsson), 3–6 (53.48) Erik Blancher (Oliver Forslund, Jacob Marklund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lejon: 3-0-2

Kalix: 4-0-1

Nästa match:

Lejon: Piteå HC, borta, 1 december

Kalix: Kiruna IF, borta, 28 november