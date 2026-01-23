Kalix segrade mot Norrtälje i hockeyettan norra

Kalix vann med 5–3 mot Norrtälje

Kalix sjunde seger på de senaste nio matcherna

Rainers Pavlovics matchvinnare för Kalix

Kalix besegrade Norrtälje på bortaplan i fredagens möte i hockeyettan norra. 3–5 (0–1, 1–2, 2–2) slutade matchen.

Segern var Kalix sjunde på de senaste nio matcherna.

Norrtälje–Kalix – mål för mål

Rasmus Lindqvist-Nilsson gjorde 1–0 till gästande Kalix efter nio minuters spel på passning från Robert Von Gerdten.

Norrtälje kvitterade till 1–1 genom Teodor Nyström i början av andra perioden i andra perioden.

Kalix gjorde dock två snabba mål och gick från 1–1 till 1–3, målen av Alfons Ekblad och Oscar Kohlström.

Kalix startade också tredje perioden vassast. Laget gick upp till en 1–4-ledning. Men Norrtälje svarade och gjorde 2–4.

Därefter var det dock Kalix som avgjorde. Laget gjorde 2–5 med sju minuter kvar att spela genom Oliver Selström på pass av Filip Runbjer. Norrtälje hann få in en reducering till och slutresultatet blev 3–5.

I tabellen innebär det här att Kalix nu ligger på åttonde plats i tabellen. Norrtälje är på tionde plats. Ett fint lyft i tabellen för Norrtälje som så sent som den 3 januari låg på 14:e plats.

Nästa motstånd för Norrtälje är Kiruna. Kalix tar sig an Strömsbro borta. Båda matcherna spelas lördag 24 januari 16.00.

Norrtälje–Kalix 3–5 (0–1, 1–2, 2–2)

Hockeyettan norra, Roslagens Sparbank Arena

Första perioden: 0–1 (9.25) Rasmus Lindqvist-Nilsson (Robert Von Gerdten).

Andra perioden: 1–1 (25.33) Teodor Nyström (Oliver Ödman-Hadzinikolic, Calle Dahlin), 1–2 (34.51) Alfons Ekblad (Kie Vähäkangas, Elias Elomaa), 1–3 (39.14) Oscar Kohlström (Filip Runbjer, Liam Lundberg).

Tredje perioden: 1–4 (45.45) Rainers Pavlovics (Anton Claesson, Noah Idebäck), 2–4 (50.06) Vladimir Chetverikov (Erik Andersson, Max Mattsson), 2–5 (53.51) Oliver Selström (Filip Runbjer), 3–5 (59.44) Calle Dahlin (Emil Carlqvist, Erik Andersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Norrtälje: 4-0-1

Kalix: 3-0-2

Nästa match:

Norrtälje: Kiruna IF, hemma, 24 januari 16.00

Kalix: Strömsbro IF, borta, 24 januari 16.00