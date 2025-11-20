Kalix ny serieledare efter seger mot Brooklyn

Kalix vann med 9–1 mot Brooklyn

Kalix nionde seger på de senaste tio matcherna

Alexander Burman matchvinnare för Kalix

Kalix slog Brooklyn hemma med 9–1 (1–0, 5–0, 3–1) och är ny serieledare i U20 region norr A herr efter tolv spelade matcher, två poäng före Boden. Brooklyn ligger på åttonde plats i tabellen.

Kalix–Brooklyn – mål för mål

Efter sex minuters spel gjorde Kalix 1–0.

Även i andra perioden var Kalix starkast och gick från 1–0 till 6–0 genom mål av Alexander Burman, Rasmus Lindqvist-Nilsson, Daniils Rogalevs, Rainers Pavlovics och William Björck.

Brooklyn reducerade dock till 6–1 genom Max Englund tidigt i tredje perioden av perioden.

Kalix stod därefter för tre raka mål i när laget gick från 6–1 till 9–1. Kalix tog därmed en klar seger.

Rasmus Lindqvist-Nilsson gjorde två mål för Kalix och tre målgivande passningar, Rainers Pavlovics stod för ett mål och två assists och Henry Newell hade tre assists.

Lagens första möte för säsongen vann Kalix HC med 6–2.

Kalix tar sig an Lejon i nästa match borta torsdag 27 november 19.30. Brooklyn möter Lejon borta söndag 23 november 15.30.

Kalix–Brooklyn 9–1 (1–0, 5–0, 3–1)

U20 region norr A herr, Part Arena

Första perioden: 1–0 (6.29) Viktor Abrahamsson (Rainers Pavlovics, Rasmus Lindqvist-Nilsson).

Andra perioden: 2–0 (21.33) Alexander Burman (Henry Newell, Gustav Sundqvist), 3–0 (27.44) Rasmus Lindqvist-Nilsson (Henry Newell, Jimi Forsman), 4–0 (30.07) Daniils Rogalevs (Svante Tedfelt, Måns Nygård), 5–0 (37.26) Rainers Pavlovics (William Mattila, Rasmus Lindqvist-Nilsson), 6–0 (39.02) William Björck.

Tredje perioden: 6–1 (40.49) Max Englund (Axel Öhman, Axel Häggström), 7–1 (44.23) Alexander Burman (Henry Newell), 8–1 (47.23) Rasmus Lindqvist-Nilsson (Rainers Pavlovics), 9–1 (55.25) William Mattila (Rasmus Lindqvist-Nilsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalix: 4-0-1

Brooklyn: 0-0-5

Nästa match:

Kalix: SK Lejon, borta, 27 november

Brooklyn: SK Lejon, borta, 23 november