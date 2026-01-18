Kalix besegrade Lindlöven – tog skön revansch

Kalix vann med 5–3 mot Lindlöven

Kalix Filip Runbjer tvåmålsskytt

Oscar Kohlström matchvinnare för Kalix

På söndagen möttes Kalix och Lindlöven i Part Arena i hockeyettan norra. Senast lagen möttes tog Lindlöven en enkel seger med 5–0, men den här gången var det Kalix som vann. Slutresultatet blev 5–3 (3–1, 0–1, 2–1).

Filip Runbjer gjorde två mål för Kalix

Lindlöven tog ledningen i första perioden genom Lukas Johansson.

Kalix vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–1 till 3–1 i matchen inom bara 3.17.

Efter 5.26 i andra perioden nätade Sebastian Falk framspelad av Oliver Arle Östergren och Carl Johan Sälle och reducerade åt Lindlöven.

Kalix gjorde 4–2 genom Oscar Kohlström efter 1.48 i tredje perioden.

Lindlöven reducerade dock till 4–3 genom Isak Jonsson efter 13.55 av perioden.

Kalix kunde dock avgöra till 5–3 med 47 sekunder kvar av matchen genom Kie Vähäkangas.

Kalix Elias Elomaa hade tre assists.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Kalix med 16–12 och Lindlöven med 17–13 i målskillnad.

I nästa match möter Kalix Norrtälje borta på fredag 23 januari 19.00. Lindlöven möter Borlänge onsdag 21 januari 19.00 hemma.

Kalix–Lindlöven 5–3 (3–1, 0–1, 2–1)

Hockeyettan norra, Part Arena

Första perioden: 0–1 (14.35) Lukas Johansson (Colin Wetterberg, Olle Hilmersson), 1–1 (16.06) Filip Runbjer (Elias Elomaa, Oliver Selström), 2–1 (18.20) Anton Claesson (Noah Idebäck, Alfons Ekblad), 3–1 (19.23) Filip Runbjer (Elias Elomaa).

Andra perioden: 3–2 (25.26) Sebastian Falk (Oliver Arle Östergren, Carl Johan Sälle).

Tredje perioden: 4–2 (41.48) Oscar Kohlström (Elias Elomaa, Oliver Selström), 4–3 (53.55) Isak Jonsson (Sebastian Falk, Jesper Broeng), 5–3 (59.13) Kie Vähäkangas.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalix: 3-0-2

Lindlöven: 3-0-2

Nästa match:

Kalix: Norrtälje IK, borta, 23 januari 19.00

Lindlöven: Borlänge HF, hemma, 21 januari 19.00