Kalix besegrade Kiruna och toppar nu tabellen

Kalix vann med 8–0 mot Kiruna

Kalix åttonde seger på de senaste nio matcherna

Erik Svedlund avgjorde för Kalix

Segern mot Kiruna på hemmaplan innebär att Kalix nu är serieledare i U20 region norr A herr, två poäng före Boden. Kalix vann med 8–0 (2–0, 4–0, 2–0). Kiruna ligger på femte plats i tabellen.

Det här innebär att Kalix nu har åtta segrar i följd i U20 region norr A herr.

Kalix–Kiruna – mål för mål

Kalix tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Även i andra perioden var Kalix starkast och gick från 2–0 till 6–0 genom två mål av Tommi Tukia, ett mål av Rasmus Lindqvist-Nilsson och ett mål av Alexander Burman. Kalix fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–0. Målen i sista perioden gjordes av Alexander Burman och Svante Tedfelt.

Kalix Henry Newell hade fyra assists.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 28 november i Lombiahallen.

Nästa motstånd för Kalix är Lejon. Lagen möts onsdag 12 november 19.30 i Part Arena. Kiruna tar sig an Boden hemma söndag 9 november 15.00.

Kalix–Kiruna 8–0 (2–0, 4–0, 2–0)

U20 region norr A herr, Part Arena

Första perioden: 1–0 (3.46) Erik Svedlund (Luca Habisreutinger), 2–0 (14.57) Rasmus Lindqvist-Nilsson (Edvin Nilsson Vallgren).

Andra perioden: 3–0 (28.29) Tommi Tukia (Henry Newell, Edvin Nilsson Vallgren), 4–0 (33.00) Rasmus Lindqvist-Nilsson (Rainers Pavlovics), 5–0 (35.58) Alexander Burman (Zack Lindvall, Gustav Sundqvist), 6–0 (37.57) Tommi Tukia (Henry Newell, William Mattila).

Tredje perioden: 7–0 (50.32) Alexander Burman (Henry Newell, Gustav Sundqvist), 8–0 (52.26) Svante Tedfelt (Henry Newell, Måns Nygård).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalix: 5-0-0

Kiruna: 2-0-3

Nästa match:

Kalix: SK Lejon, hemma, 12 november

Kiruna: Bodens HF, hemma, 9 november