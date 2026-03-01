Jordan Eberle tremålskytt i Seattles seger mot Vancouver

Seattle vann med 5–1 mot Vancouver

Jordan Eberle stod för ett hattrick när Seattle besegrade Vancouver på hemmaplan med 5–1 (2–0, 1–1, 2–0) i NHL.

Därmed har Seattle vunnit fyra matcher i rad på hemmaplan.

Vince Dunn gjorde 1–0 till Seattle efter 7.36 efter förarbete av Chandler Stephenson. Laget gjorde 2–0 när Chandler Stephenson fick träff på passning från Adam Larsson och Jaden Schwartz efter 10.20.

Efter 8.28 i andra perioden nätade Liam Öhgren på pass av Conor Garland och Pierre-Olivier Joseph och reducerade åt Vancouver. Seattles Jordan Eberle gjorde 3–1 efter 13.47.

11.56 in i tredje perioden fick Jordan Eberle utdelning återigen framspelad av Chandler Stephenson och Vince Dunn och ökade ledningen. Efter 16.59 slog Jordan Eberle till på nytt på pass av Jared Mccann och Jamie Oleksiak och ökade ledningen för Seattle.

Seattles Jordan Eberle gjorde tre mål och Chandler Stephenson stod för ett mål och två assists.

Seattle har två segrar och tre förluster och 13–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Vancouver har fem förluster och 9–22 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match möter Seattle Carolina hemma och Vancouver möter Dallas hemma. Båda matcherna spelas tisdag 3 mars 04.00.

Seattle–Vancouver 5–1 (2–0, 1–1, 2–0)

NHL, Climate Pledge Arena

Första perioden: 1–0 (7.36) Vince Dunn (Chandler Stephenson), 2–0 (10.20) Chandler Stephenson (Adam Larsson, Jaden Schwartz).

Andra perioden: 2–1 (28.28) Liam Öhgren (Conor Garland, Pierre-Olivier Joseph), 3–1 (33.47) Jordan Eberle.

Tredje perioden: 4–1 (51.56) Jordan Eberle (Chandler Stephenson, Vince Dunn), 5–1 (56.59) Jordan Eberle (Jared Mccann, Jamie Oleksiak).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Seattle: 2-0-3

Vancouver: 0-2-3

Nästa match:

Seattle: Carolina Hurricanes, hemma, 3 mars 04.00

Vancouver: Dallas Stars, hemma, 3 mars 04.00