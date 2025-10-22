Jonsson och Träff blev matchvinnare hemma mot Vimmerby
Följ HockeySverige på
Google news
- Oskarshamn segrade – 2–1 mot Vimmerby
- Herman Träff avgjorde för Oskarshamn
- Andra raka förlusten för Vimmerby
En resultatmässigt jämn match slutade med seger för Oskarshamn, som vann matchen hemma mot Vimmerby i hockeyallsvenskan på onsdagen. 2–1 (0–0, 2–1, 0–0) slutade matchen.
Oskarshamn–Vimmerby – mål för mål
Första perioden blev mållös. Oskarshamn startade andra perioden bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Ville Jonsson och Herman Träff. Vimmerby gjorde 2–1 genom Johan Mörnsjö efter 18.49 men kom aldrig närmare. I tredje perioden höll Oskarshamn i sin 2–1-ledning och vann.
Förlusten var Vimmerbys fjärde uddamålsförlust.
För Oskarshamn gör resultatet att man nu ligger på nionde plats i tabellen medan Vimmerby är på tolfte plats. Noteras kan att Oskarshamn sedan den 24 september har avancerat fyra placeringar i tabellen.
Fredag 24 oktober 19.00 möter Oskarshamn Kalmar borta i Hatstore Arena medan Vimmerby spelar borta mot Nybro.
Oskarshamn–Vimmerby 2–1 (0–0, 2–1, 0–0)
Hockeyallsvenskan, Be-Ge Hockey Center
Andra perioden: 1–0 (22.01) Ville Jonsson (Filip Sveningsson, Filiph Engsund), 2–0 (36.49) Herman Träff (Joel Svensson, Viggo Nordlund), 2–1 (38.49) Johan Mörnsjö (Nick Bochen, Arvid Hurtig).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Oskarshamn: 2-0-3
Vimmerby: 2-0-3
Nästa match:
Oskarshamn: Kalmar HC, borta, 24 oktober
Vimmerby: Nybro Vikings IF, borta, 24 oktober
Den här artikeln handlar om: