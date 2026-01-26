Jätteskräll när Ottawa besegrade Vegas

Seger för Ottawa med 7–1 mot Vegas

Dylan Cozens matchvinnare för Ottawa

Seger nummer 24 för Ottawa

Bottenlaget Ottawa stod för en rejäl överraskning i NHL när laget besegrade serieledande Vegas på hemmaplan i Canadian Tire Centre. Matchen slutade 7–1 (1–0, 3–0, 3–1).

Tidigare samma dag förlorade Ottawa på hemmaplan mot Carolina med 1–4.

Colorado nästa för Ottawa

Ottawa tog ledningen efter 9.25 genom Fabian Zetterlund på pass av Stephen Halliday.

Även i andra perioden var Ottawa starkast och gick från 1–0 till 4–0 genom mål av Dylan Cozens, Jordan Spence och Stephen Halliday.

Ottawa stod därefter för tre raka mål i början av tredje perioden när laget gick från 4–0 till 7–0 på bara 2.34.

Rasmus Andersson reducerade förvisso men närmare än 7–1 kom inte Vegas. Ottawa tog därmed en säker seger.

Ottawas Brady Tkachuk hade tre assists och Stephen Halliday stod för två mål och ett assist.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Ottawa med 18–15 och Vegas med 18–18 i målskillnad.

Det här betyder att Ottawa ligger kvar på åttonde och sista plats i Atlantic division och Vegas på första plats.

När lagen senast möttes vann Ottawa med 4–3 efter avgörande på straffar.

I nästa omgång har Ottawa Colorado hemma i Canadian Tire Centre, torsdag 29 januari 01.30. Vegas spelar borta mot Montreal onsdag 28 januari 01.00.

Ottawa–Vegas 7–1 (1–0, 3–0, 3–1)

NHL, Canadian Tire Centre

Första perioden: 1–0 (9.25) Fabian Zetterlund (Stephen Halliday).

Andra perioden: 2–0 (25.51) Dylan Cozens (Ridly Greig, Brady Tkachuk), 3–0 (26.07) Jordan Spence (Tyler Kleven, Brady Tkachuk), 4–0 (37.50) Stephen Halliday (Tim Stützle, Claude Giroux).

Tredje perioden: 5–0 (41.22) Dylan Cozens (Brady Tkachuk), 6–0 (42.05) Stephen Halliday (Tyler Kleven), 7–0 (43.56) Nick Jensen (Thomas Chabot, Thomas Chabot), 7–1 (55.05) Rasmus Andersson (Tomas Hertl, Jonas Roendbjerg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ottawa: 2-1-2

Vegas: 2-0-3

Nästa match:

Ottawa: Colorado Avalanche, hemma, 29 januari 01.30

Vegas: Montreal Canadiens, borta, 28 januari 01.00