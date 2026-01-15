Jasper Carlsson avgjorde i slutminuterna för IK Göta

IK Göta vann med 2–1 mot Vallentuna

Jasper Carlsson matchvinnare för IK Göta

Andra raka segern för IK Göta

IK Göta vann en målmässigt jämn match borta mot Vallentuna i U18 allettan östra fortsättningsserie på torsdagen. Segermålet för IK Göta stod Jasper Carlsson för 18.36 in i tredje perioden. 1–2 (1–0, 0–0, 0–2) slutade matchen.

Vallentuna–IK Göta – mål för mål

Lucas Hamberg gjorde 1–0 till Vallentuna efter 7.26 med assist av Alvin Ferm och Rune Af Sandberg.

Andra perioden blev mållös.

17.31 in i tredje perioden fick Melvin Lindgren utdelning på pass av Robin Brattberger och kvitterade. Jasper Carlsson stod för målet när laget avgjorde matchen med 1.24 kvar att spela assisterad av Max Balk. Carlsson fullbordade därmed IK Götas vändning.

Vallentuna har nu tre poäng efter tre spelade matcher medan IK Göta har sex poäng efter fyra matcher.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har IK Göta vunnit.

Vallentuna tar sig an Boo i nästa match borta söndag 18 januari 16.25. IK Göta möter samma dag 17.30 Haninge Anchors HC U18 hemma.

Vallentuna–IK Göta 1–2 (1–0, 0–0, 0–2)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Vallentuna Ishall

Första perioden: 1–0 (7.26) Lucas Hamberg (Alvin Ferm, Rune Af Sandberg).

Tredje perioden: 1–1 (57.31) Melvin Lindgren (Robin Brattberger), 1–2 (58.36) Jasper Carlsson (Max Balk).

Nästa match:

Vallentuna: Boo HC, borta, 18 januari 16.25

IK Göta: Haninge Anchors HC, hemma, 18 januari 17.30