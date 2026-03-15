Järna vann serien mot Hammarby IF U18

Järna-seger med 5–4 mot Hammarby IF U18

Buster Pers med två mål för Järna

Andreas Tingshagen matchvinnare för Järna

Segern på hemmaplan med 5–4 (1–2, 2–0, 2–2) gör att Järna har vunnit matchserien mot Hammarby IF U18 i U18 playoff till kvalserien till allettan. Järna vann totalt med 2-1 i matcher.

Hammarby IF U18 tog ledningen i början av första perioden genom Sven-Lennon Urbano Hällgren.

Järna kvitterade till 1–1 genom Marcus Söderman med 4.12 kvar att spela.

Hammarby IF U18 gjorde 1–2 genom Pontus Elfström efter 16.19 i matchen.

Efter 7.07 i andra perioden slog Buster Pers till framspelad av Hugo Ekström Söderström och Andreas Tingshagen och kvitterade för Järna. Hugo Englund gjorde dessutom 3–2 efter 13.14 framspelad av Isac Ljungcrantz.

Sven-Lennon Urbano Hällgren såg till att Hammarby IF U18 vände till ledning med 3–4 med två raka mål.

Andreas Tingshagen och Buster Pers låg sen bakom vändningen till 5–4 för Järna.

Järnas Andreas Tingshagen stod för ett mål och tre assists. Love Erkendal hade tre assists och Sven-Lennon Urbano Hällgren gjorde tre mål för för Hammarby IF U18.

Järna–Hammarby IF U18 5–4 (1–2, 2–0, 2–2)

U18 playoff till kvalserien till allettan

Första perioden: 0–1 (5.21) Sven-Lennon Urbano Hällgren (Caesar Bäckström, Noel Bertlin), 1–1 (15.48) Marcus Söderman (Maliik Hellqvist Ekendahl, Andreas Tingshagen), 1–2 (16.19) Pontus Elfström (Ludvig Gustavsson, Love Erkendal).

Andra perioden: 2–2 (27.07) Buster Pers (Hugo Ekström Söderström, Andreas Tingshagen), 3–2 (33.14) Hugo Englund (Isac Ljungcrantz).

Tredje perioden: 3–3 (43.30) Sven-Lennon Urbano Hällgren (Love Erkendal), 3–4 (49.04) Sven-Lennon Urbano Hällgren (Love Erkendal), 4–4 (51.27) Buster Pers (Andreas Tingshagen, Marcus Söderman), 5–4 (53.42) Andreas Tingshagen (Maliik Hellqvist Ekendahl).

Ställning i serien: Järna–Hammarby IF U18 2–1