Järna kvitterade matchserien mot Hammarby IF U18

Järna-seger med 6–3 mot Hammarby IF U18

Järna vann borta med 6–3 (1–0, 2–1, 3–2) mot Hammarby IF U18 i U18 playoff till kvalserien till allettan. Därmed står det nu 1-1 i matchserien.

Järna tog ledningen efter åtta minuters spel genom Marcus Söderman efter förarbete från Maliik Hellqvist Ekendahl.

Järna utökade ledningen genom Maliik Hellqvist Ekendahl efter 3.17 i andra perioden.

Hammarby IF U18 reducerade dock till 1–2 genom Ludvig Gustavsson efter 9.56 av perioden.

Järna gjorde 1–3 genom Isac Ljungcrantz efter 19.51.

Järna vann också tredje perioden 2–3 och matchen slutade 3–6.

Buster Pers gjorde ett mål för Järna och spelade fram till två mål.

Nästa match spelas på söndag 17.00.

Första perioden: 0–1 (8.15) Marcus Söderman (Maliik Hellqvist Ekendahl).

Andra perioden: 0–2 (23.17) Maliik Hellqvist Ekendahl, 1–2 (29.56) Ludvig Gustavsson (Lucas Mcgregor, Fabian Rosberger), 1–3 (39.51) Isac Ljungcrantz (Hugo Englund).

Tredje perioden: 2–3 (44.07) Sven-Lennon Urbano Hällgren (Fabian Rosberger), 2–4 (46.02) Buster Pers (Andreas Tingshagen), 3–4 (47.21) Lucas Mcgregor, 3–5 (50.45) Marcus Söderman (Buster Pers), 3–6 (57.57) Edvin Blixt (Buster Pers).

Nästa match:

15 mars, 17.00, Järna–Hammarby IF U18