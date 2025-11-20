Jamie Andersson i form när Åker/Strängnäs HC vann mot Tullinge U18

Åker/Strängnäs HC segrade – 4–3 mot Tullinge U18

Jamie Andersson gjorde två mål för Åker/Strängnäs HC

Andra raka nederlaget för Tullinge U18

Hemmalaget Åker/Strängnäs HC tog hem de tre poängen efter seger mot Tullinge U18 i U18 division 1 östra C herr. 4–3 (1–0, 3–1, 0–2) slutade torsdagens match.

Åker/Strängnäs HC:s Jamie Andersson tvåmålsskytt

Efter elva minuters spel gjorde Åker/Strängnäs HC 1–0.

Tullinge U18 kvitterade till 1–1 genom Tintin Sandelius i början av andra perioden i andra perioden.

Åker/Strängnäs HC stod därefter för tre raka mål i när laget gick från 1–1 till 4–1 på bara 6.40.

Efter 3.16 i tredje perioden reducerade Tullinge U18 till 4–2 på nytt genom Tintin Sandelius framspelad av Viktor Lång och Melvin Axén.

Arvid Wolgast såg till att Tullinge U18 reducerade igen efter 6.58 i tredje perioden på pass av Herman Isenberg – Linna. Det fastställde slutresultatet till 4–3.

Jamie Andersson gjorde två mål för Åker/Strängnäs HC och spelade dessutom fram till ett mål.

Förlusten var Tullinge U18:s fjärde uddamålsförlust.

Det här betyder att Åker/Strängnäs HC nu ligger på fjärde plats i tabellen och Tullinge U18 är på sjätte plats.

När lagen senast möttes vann Åker/Strängnäs HC med 5–1.

I nästa match, söndag 23 november möter Åker/Strängnäs HC Nyköpings SK 2 U18 borta i Stora Hallen 15.40 medan Tullinge U18 spelar hemma mot IFK Tumba IK 2 14.00.

Åker/Strängnäs HC–Tullinge U18 4–3 (1–0, 3–1, 0–2)

U18 division 1 östra C herr, Åkers Ishall

Första perioden: 1–0 (11.51) Kelvin Levicki (Daniel Norling, Jamie Andersson).

Andra perioden: 1–1 (22.34) Tintin Sandelius (Sixten Norrbo Asp, Arvid Wolgast), 2–1 (24.19) Jamie Andersson, 3–1 (26.33) Gösta Wallin (Olle Åberg, Liam Balck), 4–1 (30.59) Jamie Andersson (Liam Balck, Daniel Norling).

Tredje perioden: 4–2 (43.16) Tintin Sandelius (Viktor Lång, Melvin Axén), 4–3 (46.58) Arvid Wolgast (Herman Isenberg – Linna).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Åker/Strängnäs HC: 2-0-3

Tullinge U18: 1-0-4

Nästa match:

Åker/Strängnäs HC: Nyköpings SK 2, borta, 23 november

Tullinge U18: IFK Tumba IK 2, hemma, 23 november