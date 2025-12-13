Karlskrona klart för slutspel trots förlust mot Helsingborg

Helsingborg-seger med 5–2 mot Karlskrona

Helsingborgs femte seger på de senaste sex matcherna

Isak Paerremand gjorde två mål för Helsingborg

Trots förlust på bortaplan mot Helsingborg i dag, 2–5 (1–1, 1–3, 0–1), blev Karlskrona klart för slutspel i och med de övriga resultaten i U20 region syd herr.

– Vi visste när matchen startade att vi redan var klara för spel i Topp sex efter Jul. Den vetskapen tilllsammans med att vi åkte med fem backar och åtta forwards så blev matchen lite avslagen från båda håll. Vi startar bra, gör det vi ska men tappar sedan lite tålamodet och tar lite för många utvisningar vilket sög musten ur spelarna. Vi skapar tillräckligt för att vinna men skärpan fanns där inte idag. Nu laddar vi om inför Topp sex vilket ska bli riktigt roligt. Känns som att säsongen börjar på riktigt nu, kommenterade Karlskronas huvudtränare Joakim Jonasson.

Segern var Helsingborgs femte på de senaste sex matcherna.

Isak Paerremand tvåmålsskytt för Helsingborg

Karlskrona startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 1.41 slog Anton Andersson till efter förarbete av Albin Hjorth Svensson och Emil Norrtorp.

Helsingborg kvitterade när Lukas Rooth hittade rätt på pass av Joel Mårtensson och Oscar Lingmerth efter 10.38.

Helsingborg tog ledningen med 2–1 genom Linus Leandersson efter 2.33 i andra perioden.

Karlskrona kvitterade till 2–2 genom Emil Norrtorp tidigt i perioden av perioden.

Helsingborg gjorde dock två snabba mål och gick från 2–2 till 4–2, målen av Isak Paerremand och Milton Hållström.

10.07 in i tredje perioden fick Isak Paerremand utdelning återigen framspelad av Eric Dunér och Milton Hållström och ökade ledningen.

Isak Paerremand gjorde två mål för Helsingborg och ett målgivande pass.

U20 region syd herr är nu färdigspelad. Helsingborg slutar på tredje plats och Karlskrona på sjätte plats. Båda lagen är därmed klara för slutspel.

Lagens första möte för säsongen vann Helsingborg HC Ungdom med 5–4.

Helsingborg–Karlskrona 5–2 (1–1, 3–1, 1–0)

U20 region syd herr, Olympiarinken

Första perioden: 0–1 (1.41) Anton Andersson (Albin Hjorth Svensson, Emil Norrtorp), 1–1 (10.38) Lukas Rooth (Joel Mårtensson, Oscar Lingmerth).

Andra perioden: 2–1 (22.33) Linus Leandersson (Joel Mårtensson), 2–2 (22.52) Emil Norrtorp (Ville Nyberg), 3–2 (29.29) Isak Paerremand (Viggo Stein, Adrian Sonesson), 4–2 (34.04) Milton Hållström (Isak Paerremand, Eric Dunér).

Tredje perioden: 5–2 (50.07) Isak Paerremand (Eric Dunér, Milton Hållström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Helsingborg: 4-0-1

Karlskrona: 3-0-2