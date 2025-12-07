Isac Vikström i målform – Väsby vann mot Wings Arlanda

Väsby segrade – 6–3 mot Wings Arlanda

Isac Vikström gjorde två mål för Väsby

Sebastian Strand avgjorde för Väsby

Bortalaget Väsby tog hem de tre poängen efter seger mot Wings Arlanda i U18 allettan östra herr. 3–6 (1–3, 1–1, 1–2) slutade matchen på söndagen.

I och med detta har Wings Arlanda 20 förluster i rad.

Väsby tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.58 genom Bruno Gääw-Nilsson och gick upp till 0–2. Wings Arlanda kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Väsby dock ryckt åt sig ledningen med 1–3.

Efter 3.03 i andra perioden nätade Sebastian Strand framspelad av Vincent Edlund – Ahl och Ludwig Våhlin och gjorde 1–4.

Wings Arlandas Alexander Broman gjorde 2–4 efter 8.24 på pass av Edward Löfman och David Prskalo.

Efter 1.40 i tredje perioden ökade Väsby på till 2–5 genom Vincent Edlund – Ahl.

Wings Arlanda reducerade dock till 3–5 genom Kevin Törnfeldt tidigt i perioden av perioden.

Väsby kunde dock avgöra till 3–6 efter 4.35 i tredje perioden genom Isac Vikström.

Vincent Edlund – Ahl gjorde ett mål för Väsby och tre assist, William Klintefalk stod för tre poäng, varav ett mål och Isac Vikström gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål. Edward Löfman gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål för Wings Arlanda.

Med två omgångar kvar är Wings Arlanda sist i serien medan Väsby är på åttonde plats.

När lagen möttes senast vann Väsby IK HK med 5–0.

I nästa match möter Wings Arlanda Järna hemma och Väsby möter Enköping hemma. Båda matcherna spelas torsdag 11 december 19.45.

Wings Arlanda–Väsby 3–6 (1–3, 1–1, 1–2)

U18 allettan östra herr, Pinbackshallen

Första perioden: 0–1 (1.58) Bruno Gääw-Nilsson (Philip Israelsson), 0–2 (5.01) William Klintefalk (Isac Vikström), 1–2 (12.46) Edward Löfman (Maximus Skoog), 1–3 (14.56) Isac Vikström (Magnus Hobelsberger, Vincent Edlund – Ahl).

Andra perioden: 1–4 (23.03) Sebastian Strand (Vincent Edlund – Ahl, Ludwig Våhlin), 2–4 (28.24) Alexander Broman (Edward Löfman, David Prskalo).

Tredje perioden: 2–5 (41.40) Vincent Edlund – Ahl (William Klintefalk), 3–5 (44.11) Kevin Törnfeldt (Martin Frisk, Edward Löfman), 3–6 (44.35) Isac Vikström (Vincent Edlund – Ahl, William Klintefalk).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Wings Arlanda: 0-0-5

Väsby: 3-0-2

Nästa match:

Wings Arlanda: Järna SK, hemma, 11 december

Väsby: Enköpings SK HK, hemma, 11 december