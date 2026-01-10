IFK Tumba IK 2 utklassade FOC Farsta IF på bortaplan

IFK Tumba IK 2 vann med 9–2 mot FOC Farsta IF

Benjamin Sundlöf med två mål för IFK Tumba IK 2

Emil Stenberg avgjorde för IFK Tumba IK 2

IFK Tumba IK 2 dominerade stort när laget vann på bortaplan mot FOC Farsta IF i U18 division 1 östra A fortsättningsserie med hela 9–2 (3–1, 5–1, 1–0).

Benjamin Sundlöf tvåmålsskytt för IFK Tumba IK 2

IFK Tumba IK 2 tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 10.13 genom Dennis Löfving och gick upp till 0–2. FOC Farsta IF kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade IFK Tumba IK 2 dock ryckt åt sig ledningen med 1–3.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 1–5 och ställningen efter två perioder var 2–8.

16.28 in i tredje perioden satte Bobo Thorsson pucken på pass av Liam Westergren och Melvin Gustafsson och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 2–9.

Jonathan Bergquist och Emil Stenberg gjorde båda ett mål och tre assist för IFK Tumba IK 2.

För tabellens utseende betyder det här att FOC Farsta IF ligger på nionde och sista plats medan IFK Tumba IK 2 har förstaplatsen.

Lagen möts på nytt i Ishuset den 8 februari.

I nästa omgång har FOC Farsta IF Hammarby IF U18 borta i Kärrtorps IP, torsdag 15 januari 20.00. IFK Tumba IK 2 spelar hemma mot Tullinge U18 onsdag 14 januari 19.30.

FOC Farsta IF–IFK Tumba IK 2 2–9 (1–3, 1–5, 0–1)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Farsta Ishall

Första perioden: 0–1 (10.13) Dennis Löfving (Viktor Ollila, Liam Westergren), 0–2 (14.27) Viktor Ollila, 1–2 (15.10) Vilgot Arfalk (Alexander Ingerdal Sundstedt, Noah Tärnfors), 1–3 (17.32) Emil Stenberg (Jonathan Bergquist, Benjamin Sundlöf).

Andra perioden: 2–3 (22.39) Taimuraz Galazov (Justin Lindqvist), 2–4 (31.20) Benjamin Sundlöf (Emil Stenberg, Jonathan Bergquist), 2–5 (31.36) Jonathan Bergquist (Emil Stenberg), 2–6 (38.02) Viggo Johnsson-Fyhr (Liam Westergren), 2–7 (38.32) Milan Bozkurt (Viggo Johnsson-Fyhr, Viktor Ollila), 2–8 (39.27) Benjamin Sundlöf (Emil Stenberg, Jonathan Bergquist).

Tredje perioden: 2–9 (56.28) Bobo Thorsson (Liam Westergren, Melvin Gustafsson).

Nästa match:

FOC Farsta IF: Hammarby IF, borta, 15 januari 20.00

IFK Tumba IK 2: Tullinge TP HC, hemma, 14 januari 19.30