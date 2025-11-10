IFK Täby HC segrade i toppmötet mot SDE

IFK Täby HC vann med 6–2 mot SDE

IFK Täby HC:s åttonde seger på de senaste åtta matcherna

Elliot Blom gjorde två mål för IFK Täby HC

Det var toppmatch i U20 Div 1 östra A herr under måndagen när SDE tog emot serieledande IFK Täby HC. IFK Täby HC vann matchen med 6–2 (1–1, 3–1, 2–0).

Det här innebär att IFK Täby HC nu har åtta segrar i följd i U20 Div 1 östra A herr och är bara två segrar ifrån att gå igenom serien utan förlust.

Vilgot Rietz gjorde avgörande målet

Första perioden var jämn. IFK Täby HC inledde bäst och tog ledningen genom Alexander Engelhardt efter 11.47, men SDE kvitterade genom Martin Käck i slutet av perioden. IFK Täby HC tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 1–2 efter 2.44 genom Elliot Blom och gick upp till 1–3 innan SDE svarade.

I periodpausen hade IFK Täby HC ledningen med 2–4. IFK Täby HC fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–2. Målen i sista perioden gjordes av Elliot Blom och Vincent Bäckdahl.

Ruben Palmers gjorde ett mål för IFK Täby HC och två assist.

SDE stannar därmed på tredje plats och IFK Täby HC toppar fortfarande tabellen.

När lagen möttes senast vann IFK Täby HC med 3–1.

Lördag 15 november 16.30 spelar SDE hemma mot Järfälla. IFK Täby HC möter Östhammars SK U20 hemma i Tibble Ishall fredag 14 november 20.05.

SDE–IFK Täby HC 2–6 (1–1, 1–3, 0–2)

U20 Div 1 östra A herr, Stockhagens Ishall

Första perioden: 0–1 (11.47) Alexander Engelhardt (Ruben Palmers, Vincent Bäckdahl), 1–1 (19.41) Martin Käck (Rasmus Edin, Oliwer Subäck).

Andra perioden: 1–2 (22.44) Elliot Blom (Eddie Franzén), 1–3 (28.42) Vilgot Rietz (Lukas Hernegran), 2–3 (30.32) Bruno Sandberg (William Jonsson Eidsheim, Pontus Dahlén), 2–4 (35.35) Ruben Palmers (Viktor Westerlund).

Tredje perioden: 2–5 (48.15) Elliot Blom (Ruben Palmers), 2–6 (50.55) Vincent Bäckdahl.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SDE: 3-0-2

IFK Täby HC: 5-0-0

Nästa match:

SDE: Järfälla HC, hemma, 15 november

IFK Täby HC: Östhammars SK, hemma, 14 november