IFK Arboga J18:s Melker Juhlin Ulvhag bakom två mål i segern mot Kumla Hockey J18

IFK Arboga J18-seger med 4–1 mot Kumla Hockey J18

IFK Arboga J18:s åttonde seger på de senaste tio matcherna

Melker Juhlin Ulvhag tvåmålsskytt för IFK Arboga J18

IFK Arboga J18 vann mot gästande Kumla Hockey J18 i U18 division 1 västra C herr. 4–1 (1–0, 2–0, 1–1) slutade matchen på torsdagen.

Segern var IFK Arboga J18:s åttonde på de senaste tio matcherna.

Melker Juhlin Ulvhag med två mål för IFK Arboga J18

Melker Juhlin Ulvhag gav IFK Arboga J18 ledningen efter 8.18 på pass av Tristan Thy. Även i andra perioden var IFK Arboga J18 starkast och gick från 1–0 till 3–0 genom mål av Melker Juhlin Ulvhag och Edwin Kvist. IFK Arboga J18 ökade ledningen till 4–0 genom Vilmer Sandström efter 15.10 i tredje perioden.

Maxim Kurvinen reducerade förvisso men närmare än 4–1 kom inte Kumla Hockey J18. IFK Arboga J18 tog därmed en stabil seger.

Det här betyder att IFK Arboga J18 är i fortsatt serieledning, med 24 poäng efter tio matcher och Kumla Hockey J18 på fjärde plats med 18 poäng.

Lagens första möte för säsongen vann IFK Arboga med 4–3 efter att matchen gått till förlängning .

I nästa match, söndag 16 november möter IFK Arboga J18 Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF borta i Råsshallen 12.30 medan Kumla Hockey J18 spelar hemma mot Köping IF 2 17.00.

IFK Arboga J18–Kumla Hockey J18 4–1 (1–0, 2–0, 1–1)

U18 division 1 västra C herr, Gyllene Balken Arena

Första perioden: 1–0 (8.18) Melker Juhlin Ulvhag (Tristan Thy).

Andra perioden: 2–0 (30.40) Melker Juhlin Ulvhag (Felix Karlsson-Nyberg), 3–0 (36.09) Edwin Kvist (Gabriel Bergdahl, Valter Johansson).

Tredje perioden: 4–0 (55.10) Vilmer Sandström (Tristan Thy, Noel Danielsson), 4–1 (56.53) Maxim Kurvinen (Liam Borehed, Björn Carlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IFK Arboga J18: 3-1-1

Kumla Hockey J18: 1-2-2

Nästa match:

IFK Arboga J18: Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF, borta, 16 november

Kumla Hockey J18: Köping IF:2, hemma, 16 november