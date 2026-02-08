IFK Arboga J18 vann mot Hudiksvall

Seger för IFK Arboga J18 med 7–3 mot Hudiksvall

Melker Juhlin Ulvhag avgjorde för IFK Arboga J18

Andra raka segern för IFK Arboga J18

IFK Arboga J18 vann matchen på bortaplan mot Hudiksvall i U18 regional väst fortsättning vår herr på söndagen. 3–7 (0–2, 1–1, 2–4) slutade matchen.

Resultatet innebär att Hudiksvall nu har tio förluster i rad.

Borlänge nästa för IFK Arboga J18

Ruben Lundblad gjorde 1–0 till IFK Arboga J18 efter 8.57 assisterad av Casper Rydin och Melker Juhlin Ulvhag. Laget gjorde också 0–2 alldeles i slutsekunderna av första perioden när Casper Rydin hittade rätt efter pass från Tristan Thy och Ruben Lundblad.

Efter 12.34 i andra perioden slog Elliot Carving till och reducerade åt Hudiksvall. IFK Arboga J18:s Melker Juhlin Ulvhag gjorde 1–3 efter 19.24 framspelad av Casper Rydin och Ruben Lundblad.

IFK Arboga J18 vann också tredje perioden 2–4 och matchen slutade 3–7.

IFK Arboga J18:s Ruben Lundblad stod för fem poäng, varav två mål, Casper Rydin gjorde ett mål och tre assist och Melker Juhlin Ulvhag gjorde två mål och spelade fram till ett mål.

I tabellen innebär det här att IFK Arboga J18 nu ligger på sjunde plats i tabellen. Hudiksvall är på tionde och sista plats.

När lagen senast möttes vann Arboga med 3–2 efter förlängningsspel .

Hudiksvall tar sig an Valbo J18 i nästa match borta torsdag 12 februari 19.00. IFK Arboga J18 möter samma dag 19.10 Borlänge hemma.

Hudiksvall–IFK Arboga J18 3–7 (0–2, 1–1, 2–4)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Holmen Center

Första perioden: 0–1 (8.57) Ruben Lundblad (Casper Rydin, Melker Juhlin Ulvhag), 0–2 (19.51) Casper Rydin (Tristan Thy, Ruben Lundblad).

Andra perioden: 1–2 (32.34) Elliot Carving, 1–3 (39.24) Melker Juhlin Ulvhag (Casper Rydin, Ruben Lundblad).

Tredje perioden: 2–3 (47.24) Lukas Borggren, 2–4 (48.44) Melker Juhlin Ulvhag (Ruben Lundblad), 2–5 (48.53) Wille Rosenstam (Zack Rickard, Noel Danielsson), 2–6 (52.38) Ruben Lundblad (Casper Rydin, Lukas Granell), 2–7 (55.06) Billy Lindqvist (Vilmer Sandström, Noel Danielsson), 3–7 (58.50) Lukas Borggren (Axel Norin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hudiksvall: 0-0-5

IFK Arboga J18: 2-0-3

Nästa match:

Hudiksvall: Valbo HC, borta, 12 februari 19.00

IFK Arboga J18: Borlänge HF, hemma, 12 februari 19.10