IF Troja-Ljungby vann i förlängningen mot Oskarshamn

IF Troja-Ljungby vann med 3–2 efter förlängning

Valter Elisson gjorde tre mål för IF Troja-Ljungby

Andra raka segern för IF Troja-Ljungby

Det blev en riktigt spännande match när IF Troja-Ljungby mötte Oskarshamn i U20 region syd herr. Matchen avgjordes först i förlängningen där hemmalaget var starkast och segerresultatet blev 3–2 (0–1, 1–0, 1–1, 1–0). Stor matchhjälte i förlängningen blev Valter Elisson som stod för det avgörande målet.

Senast lagen möttes tog Oskarshamn en storseger med 7–1, men den här gången var det IF Troja-Ljungby som var starkare.

IF Troja-Ljungby–Oskarshamn – mål för mål

Melker Vidsäter gav gästande Oskarshamn ledningen efter 10.19 på pass av Andre Franz och Kevin Du Rietz. Efter 18.10 i andra perioden nätade Valter Elisson framspelad av Ossian Duveskog och Jaidy Van Mourik och kvitterade för IF Troja-Ljungby. Oskarshamn tog ledningen på nytt genom Albin Larsson efter 6.58 i tredje perioden.

IF Troja-Ljungby kvitterade till 2–2 genom Valter Elisson med 3.10 kvar att spela av perioden. I förlängningen tog det 2.24 till IF Troja-Ljungby också avgjorde till 3–2. Matchvinnare för hemmalaget blev Valter Elisson.

IF Troja-Ljungbys Valter Elisson gjorde tre mål.

Det här var IF Troja-Ljungbys tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Oskarshamns andra uddamålsförlust.

Det här betyder att IF Troja-Ljungby ligger på sjunde plats i tabellen och Oskarshamn är på tredje plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann IK Oskarshamn med 7–1.

IF Troja-Ljungby tar sig an Hanhals i nästa match hemma lördag 15 november 15.30. Oskarshamn möter samma dag 14.00 Helsingborg hemma.

IF Troja-Ljungby–Oskarshamn 3–2 (0–1, 1–0, 1–1, 1–0)

U20 region syd herr, SP Arena

Första perioden: 0–1 (10.19) Melker Vidsäter (Andre Franz, Kevin Du Rietz).

Andra perioden: 1–1 (38.10) Valter Elisson (Ossian Duveskog, Jaidy Van Mourik).

Tredje perioden: 1–2 (46.58) Albin Larsson (Theo Dahl, Viggo Söderberg), 2–2 (56.50) Valter Elisson (Ossian Duveskog).

Förlängning: 3–2 (62.24) Valter Elisson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IF Troja-Ljungby: 2-0-3

Oskarshamn: 3-1-1

Nästa match:

IF Troja-Ljungby: Hanhals IF, hemma, 15 november

Oskarshamn: Helsingborg HC Ungdom, hemma, 15 november