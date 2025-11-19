HV 71:s fina svit mot Växjö fortsätter

HV 71-seger med 5–2 mot Växjö

Philip Lantz tremålsskytt för HV 71

Tobias Krestan avgjorde för HV 71

Växjö har varit lite av ett drömmotstånd för HV 71. På onsdagen tog HV 71 ännu en seger hemma mot Växjö. Matchen i U20 nationell södra slutade hela 5–2 (0–1, 3–1, 2–0). Det var HV 71:s fjärde raka seger mot Växjö.

Det betyder att HV 71 äntligen bröt sin förlustsvit, som stannade på fyra förluster i rad.

Resultatet innebär att Växjö nu har sex förluster i rad.

Philip Lantz med tre mål för HV 71

Växjö gjorde 0–1 efter 17 minuters spel. HV 71 vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–1 till 3–1 i andra perioden.

Växjö reducerade dock till 3–2 genom Melker Hof efter 13.36 av perioden. 13.27 in i tredje perioden nätade HV 71:s Philip Lantz återigen på pass av Jakob Leander och Noel Skarby och ökade ledningen.

Philip Lantz stod för målet när laget punkterade matchen med ett 5–2-mål med 1.30 kvar att spela.

Noel Skarby gjorde ett mål för HV 71 och två målgivande passningar och Philip Lantz gjorde tre mål.

HV 71 ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen medan Växjö ligger på nionde plats.

Lagens första möte för säsongen vann HV 71 med 4–2.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 22 november. Då möter HV 71 Örebro Hockey U20 i Trängens IP 12.00. Växjö tar sig an Frölunda borta 16.30.

HV 71–Växjö 5–2 (0–1, 3–1, 2–0)

U20 nationell södra, Husqvarna Garden

Första perioden: 0–1 (17.05) Olle Tideman (Olle Karlsson, Ludwig Hellgren).

Andra perioden: 1–1 (20.30) Philip Lantz (Noel Skarby), 2–1 (25.29) Noel Skarby (Lucas Andersson), 3–1 (29.56) Tobias Krestan (Oscar Söderström, Lucas Andersson), 3–2 (33.36) Melker Hof (Albin Nyman, Olle Karlsson).

Tredje perioden: 4–2 (53.27) Philip Lantz (Jakob Leander, Noel Skarby), 5–2 (58.30) Philip Lantz.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 1-0-4

Växjö: 0-0-5

Nästa match:

HV 71: Örebro HK, borta, 22 november

Växjö: Frölunda, borta, 22 november