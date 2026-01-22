HV 71 vann efter förlängning mot LHC

Seger för HV 71 med 5–4 efter förlängning

Jonathan Ang tvåmålsskytt för HV 71

Elfte segern för HV 71

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut HV 71 avgöra den jämna matchen hemma mot LHC i SHL. Slutresultatet blev 5–4 (3–0, 0–2, 1–2, 1–0). Jonathan Ang spelade en avgörande roll för HV 71 med det vinnande målet i förlängningen.

Jonathan Ang med två mål för HV 71

HV 71 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 8.12 i mitten av perioden.

LHC reducerade till 3–1 redan efter efter 2.46 i andra perioden genom Eskild Bakke Olsen efter förarbete av Robin Kovacs och David Bernhardt. Johan Södergran såg till att LHC reducerade igen efter 8.37 framspelad av Jakub Vrana och Nicholas Shore.

LHC kvitterade också till 3–3 genom Markus Ljungh i början av tredje perioden i tredje perioden.

HV 71 gjorde 4–3 genom Olle Alsing efter 13.02 i tredje perioden.

LHC kvitterade till 4–4 genom Fredrik Karlström efter 13.20 av perioden.

Stor matchhjälte för HV 71 blev Jonathan Ang som 1.17 in i förlängningen satte det avgörande 5–4-målet.

HV 71:s Joona Luoto stod för ett mål och två assists.

HV 71 har två segrar och tre förluster och 13–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan LHC har en vinst och fyra förluster och 12–18 i målskillnad.

HV 71 stannar därmed på 13:e plats och LHC på elfte plats i tabellen.

På lördag 24 januari 18.00 spelar HV 71 hemma mot Brynäs och LHC hemma mot Luleå.

HV 71–LHC 5–4 (3–0, 0–2, 1–2, 1–0)

SHL, Husqvarna Garden

Första perioden: 1–0 (3.47) Jonathan Ang (Niklas Hansson, Joona Luoto), 2–0 (4.18) Oskar Stål-Lyrenäs (Axel Rindell, Nikola Pasic), 3–0 (11.59) Joona Luoto (Hugo Fransson, Niklas Hansson).

Andra perioden: 3–1 (22.46) Eskild Bakke Olsen (Robin Kovacs, David Bernhardt), 3–2 (28.37) Johan Södergran (Jakub Vrana, Nicholas Shore).

Tredje perioden: 3–3 (44.03) Markus Ljungh (Zion Nybeck, Jonathan Myrenberg), 4–3 (53.02) Olle Alsing (Joona Luoto, Lukas Rousek), 4–4 (53.20) Fredrik Karlström (Robin Kovacs, Eskild Bakke Olsen).

Förlängning: 5–4 (61.17) Jonathan Ang (Axel Rindell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 2-2-1

LHC: 1-2-2

Nästa match:

HV 71: Brynäs IF, hemma, 24 januari 18.00

LHC: Luleå HF, hemma, 24 januari 18.00