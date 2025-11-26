HV 71 tog klar seger mot Linköping

HV 71 vann med 8–3 mot Linköping

Wille Magnertoft matchvinnare för HV 71

Fjärde förlusten i följd för Linköping

HV 71 tog en enkel seger mot Linköping hemma i Husqvarna Garden i U20 nationell södra. Laget dominerade matchen, som slutade 8–3 (2–0, 3–0, 3–3).

I och med detta har Linköping fyra förluster i rad.

Frölunda nästa för HV 71

Tobias Krestan gjorde 1–0 till HV 71 efter sju minuters spel med assist av Theo Sonestedt.

Laget gjorde också 2–0 efter 10.16 när Wille Magnertoft fick träff efter förarbete från Theo Sonestedt.

HV 71 startade andra perioden bäst och gick från 2–0 till 5–0 genom mål av Lucas Andersson, Wille Magnertoft och Noel Skarby.

Tredje perioden slutade 3–3 och HV 71 vann matchen med 8–3.

Theo Sonestedt gjorde ett mål för HV 71 och två målgivande passningar, Wille Magnertoft stod för två mål och ett assist, Noel Skarby gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål och Tobias Krestan gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Det här betyder att HV 71 ligger på åttonde plats i tabellen och Linköping är på sjätte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann HV 71 med 5–2.

HV 71 tar sig an Frölunda i nästa match borta fredag 5 december 19.00. Linköping möter Frölunda borta lördag 6 december 16.30.

HV 71–Linköping 8–3 (2–0, 3–0, 3–3)

U20 nationell södra, Husqvarna Garden

Första perioden: 1–0 (7.03) Tobias Krestan (Theo Sonestedt), 2–0 (10.16) Wille Magnertoft (Theo Sonestedt).

Andra perioden: 3–0 (21.29) Lucas Andersson (William Morin, Tobias Krestan), 4–0 (24.39) Wille Magnertoft (Noel Skarby, Edvin Persson Norén), 5–0 (29.23) Noel Skarby (Jakob Leander).

Tredje perioden: 5–1 (41.15) David Norgren (Atle Enander, Oscar Emvall), 6–1 (44.07) Noel Skarby (Wille Magnertoft, Philip Lantz), 6–2 (50.22) Axel Bjurman (Douglas Paul, David Norgren), 6–3 (51.30) Edwin Lundqvist (Oscar Emvall), 7–3 (54.12) William Bundgaard (Tobias Krestan), 8–3 (58.52) Theo Sonestedt (William Bundgaard).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 2-0-3

Linköping: 1-1-3

Nästa match:

HV 71: Frölunda, borta, 5 december

Linköping: Frölunda, borta, 6 december