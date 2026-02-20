Klart nu: Nyköping åker ur serien efter ny förlust

Borås segrade – 5–1 mot Nyköping

Borås Hugo Ek Koskela tvåmålsskytt

Samuel Salonen matchvinnare för Borås

Hela säsongen har varit tung för Nyköping. På fredagen blev det klart att laget åker ur hockeyettan södra efter ännu en förlust, 1–5 (0–1, 1–2, 0–2) hemma mot Borås.

Hugo Ek Koskela med två mål för Borås

Hugo Ek Koskela gjorde 1–0 till gästerna Borås efter 13 minuters spel efter förarbete av Emil Smedberg och Kalle Bartholdsson.

Borås utökade ledningen genom Samuel Salonen efter 4.23 i andra perioden.

Nyköping reducerade dock till 1–2 genom Jonathan Andersson tidigt i perioden av perioden.

Borås gjorde 1–3 genom Hugo Ek Koskela som gjorde sitt andra mål efter 10.24.

13.55 in i tredje perioden satte Jesper Andersson pucken på pass av Emil Smedberg och Kalle Bartholdsson och ökade ledningen. Laget avslutade matchen med sitt 1–5-mål med 34 sekunder kvar att spela genom David Back Nilsson efter pass från Jonathan Andersen.

Matchresultatet innebär att Borås ligger kvar på nionde plats.

När lagen senast möttes vann Borås med 10–4.

På söndag 22 februari 16.00 spelar Nyköping borta mot Västervik och Borås borta mot Halmstad.

Nyköping–Borås 1–5 (0–1, 1–2, 0–2)

Hockeyettan södra, Stora Hallen

Första perioden: 0–1 (13.14) Hugo Ek Koskela (Emil Smedberg, Kalle Bartholdsson).

Andra perioden: 0–2 (24.23) Samuel Salonen (Melwin Asp Cassåsen, Oliver Olsson), 1–2 (24.47) Jonathan Andersson (Hugo Pettersson, Filip Gunnarsson), 1–3 (30.24) Hugo Ek Koskela (Henrik Eriksson, Christian Lindberg).

Tredje perioden: 1–4 (53.55) Jesper Andersson (Emil Smedberg, Kalle Bartholdsson), 1–5 (59.26) David Back Nilsson (Jonathan Andersen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nyköping: 0-0-5

Borås: 2-1-2

Nästa match:

Nyköping: Västerviks IK, borta, 22 februari 16.00

Borås: Halmstad Hammers HC, borta, 22 februari 16.00