Huge/Skutskärs segerrad mot Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne intakt

Huge/Skutskär vann med 15–5 mot Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne

Leon Hillman matchvinnare för Huge/Skutskär

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne har varit lite av ett favoritmotstånd för Huge/Skutskär. På torsdagen tog Huge/Skutskär ännu en seger borta mot Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne. Matchen i U18 division 1 västra A vår slutade hela 15–5 (8–1, 3–1, 4–3). Det var Huge/Skutskärs fjärde raka seger mot just Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne.

Snackisen var William Bogebrant – som gjorde hela fem av Huge/Skutskärs mål.

Huge/Skutskärs nya tabellposition är tredje plats medan Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne är på sjätte plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har IK Huge/Skutskärs SK vunnit.

I nästa match, söndag 15 februari möter Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne Sandviken borta i Arena Jernvallen 13.30 medan Huge/Skutskär spelar hemma mot Valbo HC 2 13.10.

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne–Huge/Skutskär 5–15 (1–8, 1–3, 3–4)

U18 division 1 västra A vår, Internetport Arena

Första perioden: 0–1 (0.35) Isak Donnerstål (Theo Öhlander, William Bogebrant), 0–2 (0.45) Vincent Karnatz (Wille Winberg, Viking Johansson), 0–3 (5.55) Isak Donnerstål (Casper Stålberg, William Bogebrant), 0–4 (7.09) Ivar Löfgren (Wille Winberg, Vincent Karnatz), 0–5 (7.38) Ivar Löfgren (Wille Winberg, Vincent Karnatz), 0–6 (10.55) Leon Hillman (Stephan Kwizera), 1–6 (11.39) Alvar Myrgren (Olle Parlén, Alexander Sundberg), 1–7 (13.26) Linus Burefjord (Vincent Karnatz), 1–8 (14.27) Wille Winberg (Vincent Karnatz).

Andra perioden: 1–9 (20.07) Enar Öhrn, 1–10 (21.56) Ivar Löfgren (Viking Johansson), 1–11 (32.03) William Bogebrant (Casper Stålberg), 2–11 (38.59) Lucas Stenberg.

Tredje perioden: 2–12 (40.17) William Bogebrant (Enar Öhrn, Isak Donnerstål), 3–12 (43.38) Alvar Myrgren (Svante Rågberg), 4–12 (53.44) Svante Rågberg, 4–13 (54.24) William Bogebrant (Isak Donnerstål), 5–13 (58.17) Lucas Stenberg (Noah Dahlström), 5–14 (58.45) William Bogebrant (Theo Öhlander, Casper Stålberg), 5–15 (59.15) William Bogebrant (Casper Stålberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne: 0-0-5

Huge/Skutskär: 2-0-3

Nästa match:

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne: Sandvikens IK, borta, 15 februari 13.30

Huge/Skutskär: Valbo HC:2, hemma, 15 februari 13.10